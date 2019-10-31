ANTALYA Altın Portakal Film Festivali kapsamında 6'ncısı düzenlenen Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu. Çekilmiş ya da yapım aşamasındaki film projelerinin desteklendiği forumda, bu yıl 29 proje yer aldı ve 16 film için toplam 530 bin TL para ödülü verildi.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 6 yıl önce başlatılan, genç ve bağımsız sinemacılara destek sağlanarak, Antalya'yı sinemanın en önemli ulusal endüstri merkezine dönüştüren Antalya Film Forum'un kazananları, Hotel Su'da düzenlenen ödül töreninde açıklandı. 28- 30 Ekim'de Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılan ve Olena Yershova Yıldız'ın direktörlüğünde gerçekleştirilen Antalya Film Forum'da bu yıl 16 proje, toplam 530 bin TL para ödülüyle desteklendi.Ulusal ve uluslararası 200'den fazla film profesyonelini Antalya'da bir araya getiren Antalya Film Forum'da toplam 29 proje, Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu kategorilerinde değerlendirildi.'95 YAZI'NA VE 'CEMİL ŞOV'A 2'ŞER ÖDÜL10 projenin olduğu Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda; Kirsten Niehuus, Mustafa Kara, Michèle Halberstadt, Nicolai Korsgaard ve Mehmet Altıoklar'dan oluşan jüri, 3 projeye toplam 90 bin TL para ödüllü Antalya Film Forum Ödülü'nü verdi. İnan Temelkuran'ın '95 Yazı', Pınar Yorgancıoğlu'nun 'Karanlıkta Islık Çalanlar' ve Ferit Karol'un 'Kumbara' adlı projelerinin her biri 30 bin TL para ödülü kazanırken, '95 Yazı' ayrıca, Cannes Film Festivali Producer's Network Akreditasyon Ödülü'nün de sahibi oldu. Mehmet Emin Timur'un 'Cemal' adlı projesi de ColorUp Renk Düzenleme Ödülü'nü kazandı.'BENİ SEVENLER LİSTESİ'NE 80 BİN TLÇekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Kurmaca Work in Progress'te ise 7 proje yarıştı. Frédéric Boyer, Remi Burah, İlksen Başarır, Michal Myslinski ve Thorsten Ritter'den oluşan jüri, Emre Erdoğdu'nun 'Beni Sevenler Listesi' projesine, 80 bin TL değerindeki Antalya Film Forum Ödülü'nü verdi. Nisan Dağ'ın 'Bir Nefes Daha' adlı projesi, 40 bin TL değerindeki Antalya Film Forum Ödülü'nü alırken, Ali Kemal Çınar'ın 'Beriya Şevê: Geceden Önce' projesine de Övgüye Değer Film Ödülü verildi. Barış Sarhan'ın 'Cemil Show' adlı filmi, Creative Production Renk Düzenleme Ödülü ve Mojo FX Görsel Efekt Ödülü'nün ikisini birden kazandı.BELGESEL SİNEMAYA 90 BİN TL DESTEKAntalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress kategorisinde 7 proje yarıştı ve projeler Paolo Bertolin, Emmanuel Chicon ve Eytan İpeker'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Toplam 90 bin TL değerindeki Antalya Film Forum Ödülü'nü, İlham Bakır'ın 'Anne: Sınırı Geçtin', Yasemin Akıncı'nın 'Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı' ve Sidar İnan Erçelik'in 'Rüzgar Tayı' adlı projeleri kazandı. Berna Gençalp'in 'Kim Mihri' projesine de Postbıyık Ses ve Renk Düzenleme Ödülü verildi.TRT'DEN 80 BİN TL ÖDÜLTürkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl, bağımsız sinemaya desteğini 80 bin TL değerindeki TRT Ödülü ile sürdürdü. TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in ve TRT Program Alım Müdürü Muhammed Sabit Yakar'ın sunduğu ödüllerde, Kurmaca Works In Progress kategorisinde Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' adlı projesine 50 bin TL, Belgesel Work in Progress kategorisinde de Selin Şenköken'in 'Ali Arif Ersen: Mr Wink' projesine 30 bin TL değerinde destek sunuldu.2 ÖDÜL DE 'GÖNÜL'EAntalya'da film çekmeyi teşvik eden ve üç yıl önce kaybettiğimiz usta oyuncu Sümer Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için bu yıl 5 proje yarıştı. Burak Göral, Işıl Özgentürk ve Ömür Atay'dan oluşan jüri, 150 bin TL tutarındaki ödülü, Soner Caner'in yöneteceği 'Gönül' adlı film projesine verdi. 'Gönül' ayrıca, Fono Film ve TAFF Pictures Post Prodüksiyon Ödülü ile de desteklendi.