Antalya Film Forum'a son başvuru 6 Eylül

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, 6'ncısı düzenlenecek 'Antalya Film Forum' başvuruları 6 Eylül'de sona erecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 56'ncısı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde yapılacak yarışmaya başvurular devam ediyor. 2019 Türkiye yapımı tüm filmlere açık olacak yarışmaya başvurular, 16 Eylül'de sona erecek. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ise dünya festivallerinin gözde yapımlarını biraraya getirecek.

FİLM FORUM BAŞVURULARI

Yapım süreci devam eden birçok filmin yanı sıra ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllerle karşılanan yerli yapımların oluşmasına önemli kapı açan Antalya Film Forum'a başvurular, 6 Eylül'e kadar sürecek. Seçilecek projeler ise 24 Eylül'de açıklanacak. Antalya'da çekilecek bir filmi Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile destekleyen Antalya Film Forum, 9 projeye toplam 450 bin TL tutarında para ödülü verecek.

SİNEMA SEKTÖRÜ ANTALYA'DA BULUŞACAK

Olena Yershova Yıldız yönetmenliğinde 4 gün sürecek Forum, Kurmaca Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress başlıklarının yanı sıra Antalya'yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile de Türk sinemasına desteğini sürdürecek.

Sinema sektörüne bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 lira değerinde destek sağlayacak olan festivale başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi 'http://antalyaff.com/tr' adresinden alınabilecek.