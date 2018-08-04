Antalya Film Festivali yarışma başvuruları başladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenecek 'Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı.Türkiye'nin ilk film festivali olan Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 55'incisi düzenlenecek festivalin yarışma başvuruları başladı. Yarışmak isteyen uzun metraj filmler için yönetmelik ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi www.antalyaff.com adresinde yayımlandı.BAŞVURU İÇİN SON TARİH 24 AĞUSTOSAntalya'yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek, Türk sinemasının dünyaya açılımını desteklemek, sanat değeri yüksek ve nitelikli filmleri sinemaseverlerle buluşturmak için geçen yıl festivalin 'Ulusal' ve 'Uluslararası' kategorileri birleştirildi. Bütün filmlerin tek bir kategoride yer alacağı yarışmaya son başvuru tarihi 24 Ağustos olarak açıklandı.EN İYİ FİLME 50 BİN AVRO ÖDÜLYarışma sonucunda; 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen,' En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'Jüri Özel Ödülü', 'Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü', 'Behlül Dal Ödülü' ile 'Onur Ödülleri' olmak üzere toplam 8 kategoride ödül dağıtılacak. 'En İyi Film' ise Altın Portakal Heykelciği ve 50 bin Euro para ödülünün sahibi olacak.

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