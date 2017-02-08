Antalya'da 110 bin dönümde 5 büyük müze

Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA,() - ANTALYA'nın en gözde alanlarından birinde 110 bin dönümde inşa edilecek kent müzesi, Türkiye'nin en büyüğü olacak. 5 büyük müzenin yanı sıra, alanda gececi sergi alanları da yer alacak.

Yıkılan Antalya Atatürk Stadı, Büyükşehir Belediyesi'nin eski yerleşkesi ve Karaalioğlu Parkı'nı kapsayan 110 bin dönümlük alan, Türkiye'nin en büyük kent müzesinin yapılacağı bölge olarak belirlendi. Antalya'nın en prestijli alanlarından biri olarak gösterilen bölgede kurulacak kent müzesi, Antalya Kent Konseyi koordinatörlüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak. 'Karain'den Günümüze Antalya ve Antalyalılar Sergisi', 'Antalya Yönetim ve Belediye Tarihi Sergisi', 'Çağlar Boyunca Antalya'da Aile ve Evlilik Tarihi', 'Antalya Mutfak Kültürü', 'Antalya'nın Doğası Sergisi', alanda sürekli yer alacak müzeler olacak. 2018 yılının son aylarında tamamlanması öngörülen projenin ana amaçlarından biri de kent merkezine turist çekebilmek.

20 YIL ÖNCE ÖNERİLDİ

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, 1997 yılında önerdikleri projenin 20 yıl sonra hayata geçeceğini söyledi. Önerdikleri yıllarda projenin hayata geçirilmesi durumunda Antalya'nın büyük bir kazanıma sahip olmuş olacağını belirten Kurt, kent müzesinin kentin kültürel altyapısını ve kent kimliğini, kentin arşivinin tutulduğu bir kurum olarak yaşayacağını aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 2005 yılında kent belleği merkezini açtığını hatırlatan Kurt, o dönem müzeyle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü, ancak sonraki belediye başkanı Mustafa Akaydın döneminde kent belleği çalışmasının durdurulduğuna dikkati çekti. Semanur Kurt, şöyle devam etti:

“Projeyi sahiplenmesi için Antalya halkının sürece dahil edilmesi gerekiyor. Yaşayan bir müze olsun istiyoruz. Herkes oranın kendisine ait olduğunu hissetsin. 2014 yerel seçimlerinden sonra Menderes Türel bizi ziyaret ettiğinde bize bu projenin Kent Konseyi sorumluluğunda götürme teklifinde bulundu. Belediye ile birtakım amaç ve ilkeleri ortaya koyan bir anlaşma imzaladık. Yürütme kurulunda kent konseyinde 3 kişi, belediyeden 2 görevli yer alıyor. İki yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Kurum onaylı projeye son şekli verildi. Temalar netleştirildi. Tasarımla ilgili profesyonel firmalardan teklif topladık. En uygun ve en iyi yapanı tercih ettik."

110 BİN DÖNÜMLÜK ALAN

Ana kurgunun ortaya çıktığını dile getiren Kurt, detay çalışmaların ele alındığını söyledi. Proje konusunda Antalya'da herkesin önerilerine açık olduklarını belirten Konsey Başkanı Kurt, “Antalya halkının daha çok katılımına ihtiyacımız var. Bu katılım için birtakım programlar düzenledik. Bu kent müzesinin yaşaması için değer katmalarını istiyoruz. Her kesimin katıldığı bir gönüllülük projesi oluşturuyoruz. Bu gönüllü potansiyeli henüz çalışmalarına başlamadı. Kent müzesi klasik müzelerden çok farklı olacak" diye konuştu.

Antalya'nın en değerli ve kente kimlik katan park olan Karaalioğlu Parkı'nda yer alacak kent müzesinin 110 bin dönüm alanda konumlandırılacağını belirten Kurt, 70 bin dönümde müzenin kurgusunun yapılacağını, 40 bin dönümde park yer alacağını söyledi.

'DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK'

Projeyi katılımcı ve şeffaf yürüttüklerini kaydeden Semanur Kurt, şöyle konuştu:

“Antalyalıların yürüttüğü bu proje Türkiye'de ilk olacak. Dünyada da başka örneğini bilmiyoruz. Halkın katılımı ile şekillenecek. Belediyeler siyasi yapılardır. Projenin kesintiye uğramaması için Antalya halkının sahip çıkması gerekiyor. Belediyeler burayı arka bahçelerine çevirmeye kalkarsa bunun hesabını sorarız. Antalya bunun hesabını soracaktır. Kentin hafızası olacak. Atatürk Evi'nin müzeye dahil edilmesini istiyoruz. Hıdırlık Kulesi sürece dahil edildi. Kesik Minare'nin de dahil edilmesini istedik. Orada bir mahkeme süreci var. Turizm içinde kent bir çekim merkezi olacak. Yerli ve yabancılara hitap edecek."

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