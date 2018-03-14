Antalya, Akra Caz Festivali'ne hazırlanıyor

ANTALYA, () - DÜNYACA ünlü sanatçılar ve caz müziğin usta isimlerini bir araya getirecek Akra Caz Festivali, 2- 12 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Akra Hotels Antalya'nın bahçesine kurulacak açık hava sahnesinde bu yıl ilki düzenlenecek Akra Caz Festivali, modern ve klasik cazın yanı sıra caz müziği; funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Festival, dünya müziklerini muhteşem bir uyumla harmanlayarak, dinleyenlerini Sefarad müziğine kadar uzanan geniş bir coğrafyada yolculuğa çıkaran Yasmin Levy'in sahneye çıkacağı konserle başlayacak. 2 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de Akra Hotels'de izleyenlerle buluşacak olan Yasmin Levy; sahnesinde batı müziği enstrümanlarını, doğunun ritmleriyle harmanlayarak, benzersiz ve özgün bir tarzla dinleyenlerinin karşısına çıkacak. Aynı gece ayrıca; Akra Jazz Band ile birlikte Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden trompetçi İmer Demirer ve saksafoncu Serhan Erkol de sahnede olacak.

'ELECTRO DELUXE' KONSERİ

Funk, soul, hiphop ve elektro müziği, caz müzikle birleştiren Fransız grup Electro Deluxe de 4 Mayıs Cuma günü müziklerindeki enerjiyle dinleyenlere sıra dışı bir deneyim yaşatacak. Thomas Faure (saksafon), Gael Cadoux (piyano), Arnaud Renaville (davul), Jeremie Coke (bas), Vincent Payen (trompet), Bertrand Luzignant (trombon) ve vokalde ise James Copley'den oluşan grubun konseri saat 20.00'da başlayacak.

'ÇIPLAK AYAKLI DİVA' CESARIA EVORA GECESİ

5 Mayıs Cumartesi saat 20.00'da ise 'Çıplak Ayaklı Diva' olarak hafızalarda iz bırakan Grammy ödüllü Cesaria Evora'nın anısına 'Cesaria Evora Gecesi' düzenlenecek. Yıllarca efsane isimle çalışan Lura, Teofilo Chantre, Nancy Vieira, Lucibella, Elida Almeida gibi müzisyenlere gecede, Cesaria Evora Orkestrası eşlik edecek. Gecede; Portekiz'in fadosu, Brezilya'nın sambası ve caz müzik başta olmak üzere Latin müziklerinin bir karışımı Morna'nın dünyadaki bir numaralı temsilcisi sayılan Cesaria Evora'nın şarkıları seslendirilecek.

FAZIL SAY'IN İLK ŞARKILARI & GÜZ ŞARKILARI AYNI SAHNEDE

Festival programı kapsamında 9 Mayıs'ta saat 20.00'da dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say sahneye çıkacak. İlk Şarkılar'da Fazıl Say'ın piyanodaki cesur ve özgün yorumuna, solist Serenad Bağcan'ın güçlü sesi eşlik edecek. Güz Şarkıları'nda ise yaratıcı bir yorumcu olan Ece Dağıstan piyanoya hayat verirken, Güvenç Dağüstün etkileyici sesiyle solist olarak sahnede olacak. Orkestrada ise Ediz Hafızoğlu (davul), Volkan Hürsever (kontrbas), Gürtuğ Gök (saksafon), Derya Türkan (kemençe), Hakan Güngör (kanun) gibi usta isimler yer alacak.

CAZIN USTA İSİMLERİ AYNI SAHNEDE

Festivalde, 11 Mayıs Cuma akşamı ise cazın Türkiye'deki usta isimleri aynı sahnede buluşacak.

Türkiye'nin en iyi caz vokallerinden Elif Çağlar, quartetiyle sahne alırken; aynı gecede yerli müzik sahnesinin en başarılı davulcuları arasında sayılan Ediz Hafızoğlu, 'Nazdrave & Friends' adını verdiği projesinde, Türkiye'nin en iyi caz vokallerinden Jülide Özçelik ve Ülkü Aybala Sunat ile birlikte dinleyenlerin karşısında olacak.

FİNALDE DANY BRİLLANT SAHNEDE OLACAK

Festivalin final günü 12 Mayıs Cumartesi saat 20.00'da ise Küba, Porto Rico, Akdeniz ve Fransız ritmlerini cazla harmanlayarak hayat veren Fransız şarkıcı Dany Brillant sahnede olacak. Brillant; nostaljik şarkıların yanı sıra, Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu Fransızca şarkılarla dinleyenlere harika bir konser deneyimi yaşatacak. Aynı gece Türkiye'nin duayen gitaristlerinden Neşet Ruacan da konser verecek.

BİLETLER, BİLETİX'TE SATIŞTA

2- 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Akra Hotels Antalya'da gerçekleşecek Antalya Akra Caz Festivali'nin biletleri yurt içinde ve yurt dışında Biletix'te satışa sunuldu.

Antalya Akra Caz Festivali'nin tek konser biletleri 100 TL'den, tüm konserleri kapsayan kombine biletleri ise 450 TL'den Biletix gişelerinden ya da www.biletix.com adresinden alınabilir.



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