Annesinin seslendirdiği şarkıyla dünya birincisi oldu

ÜNLÜ sanatçı Nur Yoldaş'ın seslendirdiği 'Masal' isimli şarkının söz, müzik ve düzenlemesini yapan oğlu Tunç Devrim Yoldaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Hollywood Şarkı Yazarlığı Yarışması'nda 'dünya müziği' kategorisinde dünya birincisi oldu.Sanatçı Nur Yoldaş, söz, müzik ve düzenlemesini oğlu Tunç Devrim Yoldaş'ın yaptığı 'Masal' isimli şarkıyı, geçen Kasım ayında müzikseverlerin beğenisine sundu. Tunç Devrim Yoldaş da bu şarkısıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Hollywood Şarkı Yazarlığı Yarışması'na 'dünya müziği' kategorisinde aday oldu. 23 dalda yaklaşık 10 bin şarkının değerlendirmeye alındığı yarışmada, Tunç Devrim Yoldaş, 'Masal' isimli şarkısıyla dünya birincisi oldu.Elde ettiği başarılı sonuçla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyen Tunç Devrim Yoldaş, şarkısının geçen ay da Birleşik Krallık Şarkı Yazarlığı Yarışması'nda finale kaldığını ifade etti.