Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

Annesinin seslendirdiği şarkıyla dünya birincisi oldu

ÜNLÜ sanatçı Nur Yoldaş'ın seslendirdiği 'Masal' isimli şarkının söz, müzik ve düzenlemesini yapan oğlu Tunç Devrim Yoldaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Hollywood Şarkı Yazarlığı Yarışması'nda 'dünya müziği'...

Annesinin seslendirdiği şarkıyla dünya birincisi oldu
ÜNLÜ sanatçı Nur Yoldaş'ın seslendirdiği 'Masal' isimli şarkının söz, müzik ve düzenlemesini yapan oğlu Tunç Devrim Yoldaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Hollywood Şarkı Yazarlığı Yarışması'nda 'dünya müziği' kategorisinde dünya birincisi oldu.

Sanatçı Nur Yoldaş, söz, müzik ve düzenlemesini oğlu Tunç Devrim Yoldaş'ın yaptığı 'Masal' isimli şarkıyı, geçen Kasım ayında müzikseverlerin beğenisine sundu. Tunç Devrim Yoldaş da bu şarkısıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Hollywood Şarkı Yazarlığı Yarışması'na 'dünya müziği' kategorisinde aday oldu. 23 dalda yaklaşık 10 bin şarkının değerlendirmeye alındığı yarışmada, Tunç Devrim Yoldaş, 'Masal' isimli şarkısıyla dünya birincisi oldu.

Elde ettiği başarılı sonuçla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyen Tunç Devrim Yoldaş, şarkısının geçen ay da Birleşik Krallık Şarkı Yazarlığı Yarışması'nda finale kaldığını ifade etti.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325