Anneler Günü söyleşi programı ilgi gördü

İSTANBUL, () - ANNELER Günü kutlamaları kapsamında Oyuncu Anne Şermin Yaşar ile ‘Anneler Günü Özel Söyleşi’ programı düzenlendi.

İsfanbul Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen, ‘Anneler Günü Özel Söyleşi’sine ‘Tarihi Hoşçakal Lokantası’, ‘Cingo’, ‘Dedemin Bakkalı’, ‘Başlarım Şimdi Anneliğe’ gibi pek çok kitaba imza atmış yazar Şermin Yaşar konuşmacı olarak katıldı.

Özellikle sosyal medya oluşturduğu ‘oyuncu anne’ çizgisiyle büyük ilgi gören Yaşar, kendine has tarzı ile çocuklarla nitelikli vakit geçirmenin sırlarını katılımcılarla paylaştı. Söyleşiye, alışveriş merkezi misafirleri tarafından yoğun ilgi oldu.

(FOTOĞRAFLI)