Hüseyin TÜCCAR/BURSA, () - YAŞAMINI Nazi toplama kampında yitiren Anne Frank'ın trajik öyküsü ve Nazi rejiminin yükselişi ile Holokost'a yol açan süreci anlatan 'Anne Frank-Günümüz İçin Bir Tarih' sergisi Bursa’da açıldı.

İkinci Dünya Savaşı ve Nazi döneminde ırkçı ayrımcılığa maruz kalarak, yaşamını bir Nazi kampında yitiren Anne Frank’ın anılarını ve dönemin koşullarını konu alan 'Anne Frank-Günümüz için Bir Tarih' adlı sergi, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu’nda açıldı. Anne House ile Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) tarafından düzenlenen serginin açılışını Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Sibel Özer, SEHAK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şensever ile birlikte yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’inde gezdiği sergide açılış konuşmasını yapan SEHAK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şensever, “Tarihin sayfalarının tekrar etmemesini istiyoruz” dedi. Şensever, “Bu sergi, tüm Türkiye kamuoyuna hitap eden bir sergi. Bir taraftan Anne Frank’ın trajik öyküsünü anlatırken, bir taraftan da dünyanın en karanlık dönemi olan Nazi rejiminin yükselişi ve tarihin en karanlık sayfalarından biri olan Holokost’a giden sürecin hikayesi de var burada. Umarım ki bu karanlık ve trajik dönem tekrar etmez ama ne yazık ki son yıllarda bunun örneklerini görüyoruz. Yakın zamanda Fransa’da genel seçimler olacak ve orada Nazi rejiminin ideolojisini doğrudan paylaşan bir kişi olarak Le Pen anketlerde önde görülüyor. Almanya’da yine Neonazi gruplarının yükselişini görüyoruz. Tarihin bu sayfalarının tekrar etmemesini istiyoruz” diye konuştu.

Levent Şensever, “Bir dizi insan hakları ve demokrasi konulu temalarla ilgili yaptığımız çalışmalarda da araç olarak kullanıyoruz. Sadece bir sergi değil, insan hakları eğitimlerinin de bir parçası. İnanıyorum ki bu sergi Bursa’da da yoğun ilgi görecek ve önümüzdeki dönemde yaklaşık 3 yıl sürecek bir proje hazırlıyoruz. Bu çalışma döneminde tarihe eleştirel bir bakış, farklı kimlikler arasında diyalog, insan hakları ve demokrasiye saygılı yeni bir kuşak yetiştirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sergide 'Anne Frank–Kısa bir Yaşam' adlı belgeselin gösterimi de yapıldı. Sergi, 12 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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