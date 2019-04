Ankara'da ZİÇEV ve Kadın Sığınma Evleri yararına konser

ANKARA'da, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evleri yararına Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars grubu, konser verdiAnkara'da Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından, ZİÇEV ile Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evleri yararına konser düzenlendi. Konserde, sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars grubu sahne aldı. Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde gerçekleştirilen konsere farklı yaş grubundaki müzikseverler katıldı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı Bahar Festivali' kapsamında, kampüs içerisinde kurulan kermes stantlarından alış veriş imkanı sunuldu. Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars dans, müzik ve çeşitli gösterilerle sahnede performans sergiledi. Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars uzun süre alkışlandı. Festivalden elde edilen gelir, ZİÇEV ve Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evleri'ne bağışlanacak.'KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN YARARINA BİR ŞEY YAPMAK BÜYÜK BİR ŞEREF'Kadın ve çocukların olduğu her işin içine girince mutluluk duyduğunu söyleyen sanatçı Ayhan Sicimoğlu, "Bunlar en çok istismara uğrayabilen iki tane canlı türüdür. Kadınların ve çocukların yararına bir şey yapmak benim için çok büyük bir şeref ve hazdır. Hep beraber ülkemiz ve ülke insanları için bir şey yapmak insanın içine huzur verir. Bütün insanlar akşam yastığa kafasını koyunca gözümüzü kapatırken yüzümüzde gülümse istiyoruz. Yastığa başımızı iç huzurla koymamız lazım" dedi.'BİZİM İŞİMİZ DÜNYAYI AVUÇLAYIP, ANKARA’YA GETİRMEK VE TANIŞTIRMAK'Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Küçükel ise, sağlığa sadece bireysel sağlık olarak odaklanılmaması gerektiğini belirtti. Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın toplumsal sağlığa odaklamış bir kurum olduğunu kaydeden Nüket Küçükel, "Dolayısıyla vakfımızı bireyle toplum arasındaki köprü olarak kurguladık. Vakfımız eğer içinde kadın ve çocuk varsa ne gerekiyorsa yapıyor. Bizim vakfımız çok hayata dokundu. Bu hayatlara dokunurken bize çok kapılar açtı. Grubumuz bin 600 kişiden oluşan ancak yüzde 60'ın üzerinde kadın olan bir gruptur. Biz bir Ankara markasıyız. Ankara çok kıymetli bir şehirdir. Sanata da çok ağırlık veriyoruz. Bizim işimiz dünyayı avuçlayıp, Ankara'ya getirmek ve tanıştırmaktır. Sağlık sadece fiziksel olmuyor. Bizler sağlık emekçileri olarak insanların ruhlarını doyuramazsak, bedenleri doyurmuşuz hiçbir anlam ifade etmez. Ruh da sanatla ve paylaşarak doyuyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI