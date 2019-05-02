Ankara Caz Festivali’nde tasarım yarışması

ATILIM Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23. Ankara Caz Festivali ‘Cinsiyet Eşitliği’ temasıyla başladı. Festivalde, Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü ile Caz Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Düetler’ isimli tasarım yarışması dikkat çekti.

Bu yıl 23’üncüsü yapılan Ankara Caz Festivali’nin teması Cinsiyet Eşitliği olarak belirlendi. Festival kapsamında Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Caz müziğinin evrensel dili ön plana çıkarıldı.

Caz Derneği ile Atılım Üniversitesi arasındaki işbirliği ‘Düetler’ Temalı Tasarım Yarışması ile başladı. Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü ile birlikte düzenlenen Tasarım Yarışmasına 34 öğrenci, 47 eserle katıldı. Geniş bir jüri heyeti tarafından değerlendirilen eserlerden, İpek Arslan’ın çalışması birinci seçildi. Janset Tokat’ın eserine ikincilik ve Kaan Kaptan’ın eserine de üçüncülük derecesi verildi. Caz Derneği özel ödülü ise Çağrı Sarıca’nın eserine oldu. Yarışmayla başlayan bu iş birliği sergi ve söyleşilerle devam etti. Dünya Caz Günü olan 30 Nisan’da Goethe Institut’nün destekleri ile ‘Almanya’da Caz Tarihi Sergisi’ Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Salonunda sanatseverlerle buluştu

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz’ın ve katılımcı kuruluş temsilcilerinin yaptığı sergi açılışının ardından festivalin teması olan ‘Cinsiyet Eşitliği’ üzerine bir söyleşi gerçekleşti. UNICEF adına Eylen Savur (Çocuk Koruma Program Sorumlusu/Child Protection Officer) UNWOMEN adına Gözde Binguler Eker (Çocuk, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Projesi Sorumlusu/Prevention of Child, Early and Forced Marriages Project Associate) CEİD adına Gökçe Bayrakçeken Tüzel ve Ayça Kurtoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı söyleşinin moderatörlüğünü Caz Derneği Direktörü Tuğçe Alpaslan yaptı.