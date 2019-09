Angelina Jolie'nin destek verdiği Afgan filmi, Adana'da gösterilecek

BİRLEŞMİŞ Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie’nin destek verdiği ilk bağımsız Afgan filmi 'Havva, Meryem, Ayşe', 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında sinema severlerle buluşacak. Filmin yönetmeni ve aynı zamanda Afgan Film Kurumu’nun ilk kadın genel direktörü Sahraa Karimi festivalin konuğu olacak.

40 yıldır dünya gündeminden işgal, savaş ve terör nedeniyle düşmeyen Afganistan ve Afgan sineması, 23- 29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde kadın gözüyle izlenecek. Bu yıl Berlin, Cannes ve Venedik film festivallerinde Afgan sinemasını başarıyla temsil eden yönetmenler, ülkelerinin tarihine ışık tuttukları filmleriyle festivale konuk olacak.

Afgan Film Kurumu'nun (AFO) yeni genel direktörü olan ve bu göreve getirilen ilk kadın unvanını taşıyan Sahraa Karimi'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Havva, Meryem, Ayşe' adlı film de festival kapsamında sinema severlerle buluşacak. Film, günümüz Kabil'inde farklı kesimlerde, farklı sorunlarla mücadele eden 3 kadının kesişen öykülerini anlatıyor. Karimi, filmin yapımcısı İranlı Katayun Şahabi ile birlikte Adana'ya gelecek.

3 FİLM, İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Festivalin 'Kadın Gözüyle Afganistan' bölümü kapsamında izleyiciyle buluşacak olan 3 film de önemli mesajlar içeriyor. 'Havva, Meryem, Ayşe' filminin yanı sıra bölümün diğer filmleri de bu yılın en çarpıcı yapımları arasında gösteriliyor.

2016 yılında Cannes Film Festivali 'Yönetmenlerin On Beş Günü' bölümünün büyük ödülünü 'Kurtlar ve Kuzu' filmiyle kazanan Shahrbanoo Sadat, aynı bölüme seçilen ikinci uzun metrajlı filmi 'Yetimhane/Parwareshgah' ile Adana'ya konuk olacak. Sokakta yaşayan sinema delisi Kudret'in eğitim ve hijyene önem verilen bir Sovyet yetimhanesine yerleştirilmesinden Taliban'ın iktidarı ele geçirmesine dek geçen süreci konu alan film, bir döneme tanıklık ediyor. Bölümünü tamamlayan üçüncü film olan 'Yarım Bıraktıklarımız/What We Left Unfinished' ise Sovyet yönetimi altında Afgan sinemasını anlatan bir belgesel. Yönetmen Mariam Ghani'nin Berlin Film Festivali 'Forum' bölümünde prömiyeri yapılan filmi, sansür nedeniyle tamamlanamayan 5 filmin öyküsünü ve yaratıcılarının sinema tutkusunu onların ağzından aktarıyor.

ANGELİNA JOLİE'DEN DESTEK MESAJI ALDI

Öte yandan 'Havva, Meryem, Ayşe' adlı film, 76. Venedik Film Festivali'nin 'Ufuklar' bölümünde yarışıyor. Savaş sonrasında Afganistan'da çekilen, Afgan yapımı filmin 76. Venedik Film Festivali kapsamında dün yapılan galasına Hollywood yıldızı Angelina Jolie, destek mesajı gönderdi. Jolie'nin mesajında, "Bu zarif ve dokunaklı film, günümüz Afganistan'ında genç kadınların hayatlarını anlatıyor. Evlilik, aşk, dostluk, aile ve annelik sarmalında Afgan kadınlarının letafetini, güzelliğini ve ruhunu sergiliyor. Afganistan'da yapılan her film akıntıya karşı gelmektir. Afganistan'ın geleceğinin henüz muallakta olmasının, kendi evlerinde olduğu kadar toplum içinde de özgürlüğü, bağımsızlığı, güvenliği ve kendi seçimlerini yapmayı hak eden milyonlarca Afgan kadınını tehdit ettiğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.



