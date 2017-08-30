Anathema Türkiye turnesine geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İNGİLİZ rock grubu Anathema, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de konser verecek.

Bu yıl 11’inci albümleri The Optimist'i çıkaran rock topluluğu Anathema, Vera Müzik ve Freebird Agency organizasyonu ile 16 Aralık Cumartesi günü İzmir Arena, 17 Aralık Pazar günü İstanbul’daki Volkswagen Arena ve 18 Aralık Pazartesi günü Jolly Joker Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Grup, konserlerde klasiklerinin yanı sıra yeni parçalarını da seslendirecek.

(FOTOĞRAF)

