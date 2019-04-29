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ANAFOD’un 6’ncı yıl sergisi açıldı

İSTANBUL Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (ANAFOD), 6’ncı yıl sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde açıldı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı...

ANAFOD’un 6’ncı yıl sergisi açıldı
İSTANBUL Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (ANAFOD), 6’ncı yıl sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde açıldı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği'nin sergisi fotoğraf sanatına gönül veren sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde açılan sergide merkezi Maltepe’de bulunan ANAFOD’un 6’ncı kuruluş yılı da kutlandı. Sergi 17 Mayıs’a kadar sanatseverlere kapılarını açık tutacak.

USTALARDAN ESERLER SERGİLENİYOR 

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Bayhan’ın yaptığı ANAFOD sergisinin "Ustalar" bölümünde Prof. Mehmet Bayhan, Nevzat Çakır ve merhum Prof. Dr. Sabit Kalfagil'nin fotoğrafları, “Üyeler" bölümünde ise aktif ANAFOD üyelerinin ve geçen sene vefat eden merhum üye Mithat Hitit’in birikimlerinden oluşan karma fotoğraflar yer aldı.

Sergi kapsamında ANAFOD üyelerinin ve Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarının fotoğraf sunumları da sergileniyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

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