Ana Tanrıça Kibele'nini ardından Bereket Tanrısı Dionysos'un da heykeli bulundu

TÜRKİYE'de tahtında oturan ilk 'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu, Ordu'nun 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi yerleşkesinde yapılan arkeolojik kazılarda bu defa da Bereket Tanrısı Dionysos, Pan heyveli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı kapsamında, Altınordu'ya bağlı Bayadı Mahallesi'nde bulunan Kurul Kalesi'nde 8 yıldır süren kazılar bu yıl da devam ediyor. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında, aynı üniversiteden 15'i arkeolog, 40 kişilik ekip, 16 Temmuz'da kazı çalışmalarına başladı.

Daha önceki kazılarda bulunan 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen, 110 santim yüksekliğinde, mermerden yapılmış tahtında oturan 'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin ardından, bu yılki kazılarda da yeni heykeller bulundu. 6'ncı Mithridates'ın kalesi olduğu tahmin edilen bölgede yapılan yeni kazıda Bereket Tanrısı Dionysos, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulundu.

Restorasyon çalışmalarının ardından kalenin, 2019 yılında ziyarete açılacağı belirtildi.



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