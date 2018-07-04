'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede kazı çalışmaları yeniden başlıyor

TÜRKİYE'de tahtında oturan ilk 'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu, Ordu'nun 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi yerleşkesinde arkeolojik kazı çalışmalarının tekrar başlayacağı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı kapsamında, Altınordu'ya bağlı Bayadı Mahallesi'nde bulunan Kurul Kalesi'nde 8 yıldır süren kazılar bu yıl da devam edecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında, yine Gazi Üniversitesi'nden 15'i arkeolog olmak üzere 40 kişilik ekip tarafından sürdürülecek kazıların, 16 Temmuz'da başlayacağını söyledi.

KALE GELECEK YIL ZİYARETE AÇILACAK

Kurul Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurul'da çalışmaların yeniden başlayacağını belirten Başkan Enver Yılmaz, "Kurul Kalesi’nde geçtiğimiz yıllarda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen, 110 santim yüksekliğinde, mermerden yapılmış Ana Tanrıça Kibele heykeli bulunmuş ve bizleri çok mutlu etmişti. Heykelin bulunmasının ardından bölgeyi 45 günde 20 bin kişi ziyaret etmişti. 6'ncı Mithridates'ın kalesi olduğu tahmin edilen Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına, bu sene de maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Prof.Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ise 16 Temmuz'da 40 kişilik ekiple kazı çalışmalarının yeniden başlatılacağını vurgulayarak, "Bu yıl yapacağımız kazılarda Kurul Kalesi'nin 2 bin 300 yıl önceki adının ne olduğunu bulmayı planlıyoruz. Kibele Heykeli'nin etrafındaki diğer önemli yapıları ortaya çıkararak bulacağımız herhangi bir kitabe veya benzeri dokümanla Kurul Kalesi'nin 2 bin 300 yıl önceki adının ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının ardından kalenin 2019 yılında ziyarete açılacağı da belirtildi.



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