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Altın Portakal'da yarışacak belgesel projeler belirlendi
ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress adayları belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin fon...
KÜLTÜR-SANAT 07.10.2019, 09:49
ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress adayları belli oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress projeleri açıklandı. 20 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress'te; filmler, Litvanyalı yönetmen Audrius Stonys, film ve endüstri programcısı Selin Murat ve İsrailli yapımcı Sigal Yehuda'dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Yapım aşamasındaki belgesel filmlere destek sağlayan fonda bu yıl, Selin Şenköken'in 'Ali Arif Ersen: Mr Wink', Didem Şahin'in 'Acı Tatlı', Yasemin Akıncı'nın 'Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı', Aslı Akdağ ve Banu Sıvacı'nın 'Bekleyiş', İlham Bakır'ın 'Anne: Sınırı Geçtin', Berna Gençalp'in 'Kim Mihri' ve Sidar İnan Erçelik'in 'Rüzgar Tayı' adlı projeler toplam 90 bin TL para ödülü için yarışacak. 7 belgesel proje, 28- 30 Ekim tarihlerinde jüri önüne çıkacak.
Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu projeleri ise 11 Ekim'de açıklanacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress projeleri açıklandı. 20 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress'te; filmler, Litvanyalı yönetmen Audrius Stonys, film ve endüstri programcısı Selin Murat ve İsrailli yapımcı Sigal Yehuda'dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Yapım aşamasındaki belgesel filmlere destek sağlayan fonda bu yıl, Selin Şenköken'in 'Ali Arif Ersen: Mr Wink', Didem Şahin'in 'Acı Tatlı', Yasemin Akıncı'nın 'Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı', Aslı Akdağ ve Banu Sıvacı'nın 'Bekleyiş', İlham Bakır'ın 'Anne: Sınırı Geçtin', Berna Gençalp'in 'Kim Mihri' ve Sidar İnan Erçelik'in 'Rüzgar Tayı' adlı projeler toplam 90 bin TL para ödülü için yarışacak. 7 belgesel proje, 28- 30 Ekim tarihlerinde jüri önüne çıkacak.
Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu projeleri ise 11 Ekim'de açıklanacak.
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