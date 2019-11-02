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Altın Portakal'da 'Kırmızı Halı' şıklığı

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Tören öncesi kırmızı halıda objektiflere poz veren sanatçılar, 'Öze Dönüş' vurgusu yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin...

KÜLTÜR-SANAT 01.11.2019, 21:20
Altın Portakal'da 'Kırmızı Halı' şıklığı
ANTALYA Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Tören öncesi kırmızı halıda objektiflere poz veren sanatçılar, 'Öze Dönüş' vurgusu yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni, 10 bin kişilik spor salonunda yapıldı. Törene gelen sanatçılar, kırmızı halıda objektiflere poz verdi. Birbirinden şık kıyafetli sanatçılar, kırmızı halıda festivale yönelik düşüncelerini dile getirdi. Sanatçıların ortak değindiği konu ise 'Öze Dönüş' teması oldu.
56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'ne katılan Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Salih Güney, ulusal yarışmaya tekrar dönüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.  Güney, Yeşilçam'ın Antalya Altın Portakal Film Festivali'yle özdeşleştiğini vurguladı. 
Kırmızı halıda giydiği ışıltılı elbisesiyle göz kamaştıran Tuba Ünsal, bu yıl 'Öze Dönüş' temasıyla gerçekleştirilen film festivalinin daha farklı olduğunu belirtti. Ünsal, "Sinema, motivasyonla ilerleyen bir sanat dalı o yüzden eski şaşaasına kavuşmuş olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.
Siyah elbisesiyle dikkati çeken İrem Sak, festivale katılmaktan çok keyif aldığını söyledi.
ERCAM KESAL: UMARIM BU COŞKUSU DEVAM EDER
56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ilk kez katılan, kırmızı halıda mini elbisesiyle dikkat çeken Selin Şekerci, festivalin çok güzel geçtiğini belirtti. 
Son dönemde 'Çukur' dizisinde ‘İdris baba’ karakterini canlandıran Ercan Kesal, "2 senelik zorunlu bir ayrılığımız vardı. Şimdi Antalya Portakal Film Festivali’ne kavuştuk. Umarım sürekliliği ve bu coşkusu devam eder" dedi.
Festivalde 'Onur Ödülü'ne layık görülen ünlü sanatçı Selma Güneri, 15 yaşında Antalya'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldığını ve 50 yılın boşa geçmediğini söyledi. Güneri, "Yeşilçam'ı yaşatmak lazımdı. Yeşilçam olmasaydı Türk Sineması olmazdı" dedi.
Şıklığı ve güzelliğiyle göze çarpan oyuncu Demet Evgar ise "Ulusal tekrar geri döndüğü için çok mutluyuz. Severek inanarak film yaptık" dedi.
Sevgilisi Hazal Ergüçlü'yle kırmızı halıda yürüyen yönetmen Onur Ünlü, törene film ekibiyle katıldığını, ulusala geri dönüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.
MERT FIRAT: BU RUH ÇOK DEĞERLİ
56'ncı Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyesi Mert Fırat, eşiyle birlikte objektiflere poz verdi. Festivalle ilgili görüşlerini aktaran Mert Fırat, "Ulusal yarışma bu festivalin ruhu, buna geri dönmüş olması bizi başka heyecanlara sürükledi. Başarılı 10 film seyrettik. Filmler bizi heyecanlandırdı. Bu ruh çok değerli. Hepimizi üretime sevk eden Türkiye'nin dertlerini bakış açısını hissettiren, bizi dertlerde ya da sevinçlerde bir eden sinemadır" diye konuştu.
Şarkıcı Şevval Sam, törende ödül vereceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Şam, "Türkiye'ye ve Antalya'ya çok yakışan bir festival" dedi.

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