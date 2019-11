Altın Portakal'a 'Bozkır' damgası: 10 ödülle rekor kırdı

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde Ali Özel'in yönetmenliğini yaptığı 'Bozkır', aldığı 10 ödül ile festivale damga vurdu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali, 10 bin kişilik spor salonundaki ödül töreniyle sona erdi. Tören öncesi sanatçılar, kırmızı halıdan geçerek salona girdi. 26 Ekim'de başlayan festivalde bir hafta boyunca 66 film farklı kategorilerde yarıştı. CNN Türk’te canlı yayınlanan ödül törenini, Nefise Karatay ve Yekta Kopan sundu. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival coşkusunun bir hafta boyunca kentte hissedildiğini söyledi. ‘Öze Dönüş’ temasıyla işlenen festivalde sinemacıların desteğini hissettiklerini belirten Böcek, "Biz birlikte daha güçlüyüz, en güzelini birlikte yaparız. Altın Portakal'ı tarihine yakışır hale getirdik" dedi.



Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.



EN İYİ FİLM: BOZKIR



Törenin en değerli ödülü 'En İyi Film' ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açıkladı. Yönetmen Ali Özel'in ilk uzun metraj filmi ‘Bozkır’ bu ödülün sahibi oldu.



EN İYİ YÖNETMEN: ALİ ÖZEL



Ulusal kategorinin En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise Jüri Başkanı Zeki Demirkubuz açıkladı. Bütün kararları oy birliğiyle aldıklarını belirten Demirkubuz, En İyi Yönetmen Ödülü'nü ‘Bozkır’ filmiyle Ali Özel'e verdi. Sahneye oğlu Deniz ile çıkan Özel, oğlunun senaryoyu okuyarak kendisine fikir verdiğini söyledi. Özel, "Deniz, senaryoda bana çok destek verdi. Ödülü onun adına alıyorum" dedi.



EN İYİ ERKEK OYUNCU 2 AKTÖRÜN OLDU



Bu yılki festivalde onur ödülü alan deneyimli oyuncu Selma Güneri, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü iki aktöre verdi. Güneri, ‘Küçük Şeyler’ filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile ‘Bozkır’ filmindeki rolüyle Mücahit Koçak'a verdi. Çok heyecanlanan Mücahit Koçak, ödülü mart ayında doğacak çocuğu için aldığını söyledi. Alican Yücesoy da ödülü dolayısıyla Müşfik Kenter'e teşekkür etti. Yücesoy, "Bu ödülü meslek büyüğüm Uğur Polat'a addediyorum" dedi.



EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KIZ ÇOCUKLARINA İTHAF ETTİ



Sinemanın ünlü aktörü Ahmet Mekin de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ‘Aşk, Büyü Vs.’ filmindeki rolüyle Selen Uçar'a verdi. Uçar, bu ödülü Mekin'den almanın çok değerli olduğunu söyledi. Jüriye teşekkür eden Uçar, oyundaki partneri Ece Dizdar'la birlikte aldığını aktardı. Uçar, "Film farklı bir aşk hikayesi, farklı olanın yeni olanın yadırgandığı, yargılandığı bu dünyada kendini var eden iki kişinin hikayesini anlattık. Bu ülkenin iki kadın oyuncusu olarak cesaretle işimizi yapmaya çalıştık. Ödülü yola devam edeceklere ithaf ediyorum. Korkmadan kendini ifade edebilen kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum. Ne düşünürse düşünsün, hangi dili konuşursa konuşsun, birbirine saygı duyabilen eşit şartlarda büyüyecek kız ve erkek çocuklarına ithaf ediyorum" dedi.



İLK KEZ VERİLEN CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ



Bu yıl ilk kez verilen Cahide Sonku Ödülü ise ‘Küçük Şeyler’ filmindeki kurgusuyla Selda Taşkın'a verildi. Taşkın, ödülü kadın meslektaşları adına aldığını söyledi.



ULUSALDAKİ DİĞER ÖDÜLLER



Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aşk, Büyü, Vs ile Küçük Şeyler



Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Bozkır, (Ali Özel)



En İyi Senaryo Ödülü Ali Özel, (Bozkır)



En İyi Görüntü Yönetmeni: Ümit Çakmaksoy (Bozkır)



En İyi Müzik Ödülü: Hüseyin Özel (Bozkır)



En İyi Kurgu Ödülü: Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı (Bozkır)



En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven, (Kronoloji)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aslı İnandık (Soluk)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal (Bozkır)



Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Ali Özel (Bozkır)



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Aşk, Büyü, vs. (Ümit Ünal)



İzleyici Ödülü: Leyla Yılmaz (Bilmemek)



ULUSLARARASI ÖDÜLLER



Bu yılki uluslararası kategoride de ödüller şu şekilde dağıtıldı:



En İyi Film: Zaman Her Şeyi Siler, Joe Odagiri, Japonya



En İyi Yönetmen: Reza Mirkarimi (Şirin'in Kalesi) İran



En İyi Kadın Oyuncu: Regina Case (Üç Yaz) Three Summers, Brezilya



En İyi Erkek Oyuncu: Hamed Behdad (Şirin'in Kalesi) İran filmi



Zaman Her Şeyi Siler filmiyle 'En İyi Film Ödülü'nü alan yönetmen Joe Odagiri konuşmasını Japonca yaptı, çeviri olmayınca Odagiri Türkçe, "Çok teşekkür ederim" dedi ve sahneden ayrıldı.



KISA FİLM VE BELGESEL ÖDÜLLERİ



Ulusal Kısa Metraj Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü, Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini yaptığı ‘Aylin‘ filmine gitti. Bu daldaki En İyi Kısa Film Ödülü ise Burcu Aykar'ın yönettiği Ablam filmine verildi.



Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Film Kadınlar Ülkesi (Şirin Bahar Demirel), Jüri Özel Ödülü de Aether (Ruken Tekeş) layık görüldü.



Ödül töreni Cahit Berkay'ın konseri ile sona erdi.