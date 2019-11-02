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Altın Portakal'a 'Bozkır' damgası: 10 ödülle rekor kırdı (2)

ALİ ÖZEL: 1 ÖDÜL DE ALSAK AYNI HEYECANI YAŞARDIK İlk filminde 10 ödül alan 'Bozkır' filminin yönetmeni Ali Özel, ekip olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi. Bir ödül alsalar da aynı heyecanı yaşayacaklarını belirten Ali Özel,...

KÜLTÜR-SANAT 01.11.2019, 22:49
Altın Portakal'a 'Bozkır' damgası: 10 ödülle rekor kırdı (2)

ALİ ÖZEL: 1 ÖDÜL DE ALSAK AYNI HEYECANI YAŞARDIK
İlk filminde 10 ödül alan 'Bozkır' filminin yönetmeni Ali Özel, ekip olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi. Bir ödül alsalar da aynı heyecanı yaşayacaklarını belirten Ali Özel, "Çok ödül aldık, yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Filmin konusu bir ailenin iletişimsizliği üzerine konu edindi. Bir baba oğul üzerine bir çatışma olsa da toplumdakilerin birbirlerini anlamaması, karşı tarafı dinlememesi üzerine konu alan bir filmdi. Tahminimce amacına ulaştı, jüri de bizi bu konuda takdir etti. Çok mutluyuz" diye konuştu.
MÜCAHİT KOÇAK: RÜYA GİBİ
En iyi erkek oyuncu ödülünü alan filmin oyuncularından Mücahit Koçak ise "Ödül alacağımı tahmin etmiyordum. Rüya gibi. Rüya olsa hemen biterdi diye düşünüyorum. Hikayeyi okuduğumda çok etkilenmiştim. 'Bu etki izlediği zaman seyirciye de geçerse müthiş bir film olur' diye düşündüm ve oldu. Festivalin son günü, son gösterimdi. Aynı anda başka bir gösteri olduğu için 'ilgi görmedi' diye düşünüp üzüldüm ama jürinin izlemesi ve değerlendirmesi her şeyden çok önemliydi. Çok mutluyum" dedi.

Aslı DURAN/ANTALYA, ()

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