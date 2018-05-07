Altın Kalem Ödülleri sahiplerini buluyor

KİTAP, kültür, sanat gazetesi Book Culture Art Time's tarafından bu yıl ilki düzenlenen Altın Kalem Ödülleri, 14 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul'da sahiplerini bulacak.

Book Culture Art Time's, popülist kültürün dışında gözden kaçan değerli kalemleri Altın Kalem Ödülleri ile taçlandırıp onları edebiyat severlerle buluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla ilki düzenlenen Altın Kalem Ödülleri, 14 Mayıs Pazartesi akşamı, Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahiplerini bulacak. Saat 19.00'da kokteyl ile başlayacak gecede ödüller saat 20.00'den itibaren açıklanarak sahiplerine verilecek.

Törende hem farklı coğrafyalarda yaşayan Türk yazarlara hem de yabancı yazarlara ayrı kategorilerde ödül verilecek. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Cemalnur Sargut, Seda Küçük, Cahit Zarifoğlu'nun kızları Betül Zarifoğlu, CRT Group Başkanı İsmet Cerit, Nihal Olçok, Ayfer Yüksel, Hak- İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, Prof. Dr. Bahattin Türetken, AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, gazeteci Salih Uçar, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak gibi isimlerin farklı alanlarda verdikleri eserlerin ödül alması beklenen gecede, roman yazarı Mustafa Sefa Güvenir ve dünyaca ünlü yazarların ödüllü eserlerini Farsça'ya çeviren Behruz Dijurian da Farsça, İngilizce ve Fransızca şiir okuyarak geceye renk katacak.

Birçok yazar, şair ve dostlarının buluşacağı Altın Kalem Ödülleri'ne öncülük yapan yazar Serra Erdoğan, özellikle okur sayısının artırılması adına sadece fuarların yeterli olmayacağını, bunun için bireylerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Daha fazla yazarın ve farklı çeşitlilikte eserlerinin tanıtımına katkı sağlama hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Erdoğan, "Popülist kültürün zaman içinde, edebiyat alanına da yerleşmesi, maalesef ülkemizde olumsuz bir gerçek. Maddesel kaygılar nedeniyle kartelleşmiş yayın sistemi 'eser ne olursa olsun önce isim' ilkesiyle hareket ettiğinden, onca gerçek edebiyat eseri hak ettiği değeri bulamamakta ve okuyucusuyla buluşamamaktadır. Bu yüzden, kıymetli kalemlerin ve verdikleri eserlerin vurgulanmaları adına Altın Kalem Ödülleri'nin verileceği bu geceyi düzenliyoruz" diye konuştu.



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