Alternatif yarışmanın kazananlarına Antalya'da özel tören

ANTALYA 56'ncı Altın Portakal Film Festivali'nde, son iki yıldır İstanbul’da yapılan alternatif 'Ulusal Yarışma’nın kazananlarına, düzenlenen törenle Altın Portakal heykelciği verildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel döneminde düzenlenen 54 ve 55'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ulusal Yarışma Kategorisi'nin kaldırılmasının ardından İstanbul'da, yönetmen Kaan Müjdeci'nin öncülüğünde, sinemacıların desteğiyle 'Ulusal Yarışma' düzenlendi. Antalya'da düzenlenen film festivaliyle aynı tarihte gerçekleştirilen etkinlikte ödül alan isimler için 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel bir tören düzenlendi. AKM Perge Salonu'ndaki törene alternatif yarışmanın kazananları ve konuk sanatçılar katıldı. Ödül alanların isimleri, festivalin ödül tarihine resmi olarak da yazıldı.



54'NCÜ ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ



Selin Şekerci ve Alican Yücesoy'un sunuculuğunu üstlendiği törende, 54'üncü Ulusal Yarışma kapsamında En İyi Senaryo Ödülü, 'Körfez' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü sanatçı Demet Evgar tarafından 'Daha' filmindeki rolleri ile Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck'e takdim edildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü de Serhat Kılıç, 'Kar'daki rolüyle genç sanatçı Hazar Ergüçlü'ye verdi. Törende En İyi Film Ödülü Onur Saylak'ın 'Daha' filmine verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü ise 'Put Şeylere' isimli filmiyle Onur Ünlü'ye verildi.



55'İNCİ ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ



Törende yine İstanbul'da düzenlenen 55'inci Ulusal Yarışma'da da en iyilere ödülleri verildi. En İyi Senaryo Ödülü 'Sibel' filminin yazarları Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti'ye verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Yol Kenarı' rolüyle Tansu Biçer'e verildi. Biçer'e ödül heykelciğini oyuncu Ercan Kesal tarafından verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne ise 'Sibel' filmindeki rolü ile Damla Sönmez layık görüldü. Törende En İyi Yönetmen seçilen Mehmet Ali Konar'a, En İyi Film seçilen 'Yol Kenarı'nın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve Vildan Erşen'e ödül heykelciği layık görüldü.



Gecenin sonunda 54 ve 55'inci ulusal yarışmaları organize eden yönetmen Kaan Müjdeci'ye plaket verildi. Tören, ödül alanların ve verenlerin toplu fotoğraf çekmesiyle sona erdi.