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Alt geçit çalışmasında kemerli taş köprü bulundu

OSMANİYE Belediyesi tarafından Musa Şahin Bulvarı'nda sürdürülen alt geçit çalışmasında 400 yıllık olduğu değerlendirilen kemerli taş köprü gün yüzüne çıkarıldı. Belediye tarafından Musa Şahin Bulvarı'nda 'Alt Geçit, Devlet...

Alt geçit çalışmasında kemerli taş köprü bulundu
OSMANİYE Belediyesi tarafından Musa Şahin Bulvarı'nda sürdürülen alt geçit çalışmasında 400 yıllık olduğu değerlendirilen kemerli taş köprü gün yüzüne çıkarıldı.
Belediye tarafından Musa Şahin Bulvarı'nda 'Alt Geçit, Devlet Bahçeli Meydanı ve Yayalaştırma Projesi' çalışmalarına başlandı. Bulvarda yapılan kazı sırasında kemerli taş köprüye ulaşıldı. Tarihi olduğu düşünülen yapıya zarar verilmeden iş makineleri durdurulup, müze müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, titizlikle ortaya çıkarılan kemerli yapı kalıntısının fotoğraflarını çekip rapor tuttu. Polis ise bölgede önlem aldı.
Kemerli taş köprüde inceleme yapan Adana Müzesi eski Müdürü İsmet İpek, köprünün 400 yıllık olduğunu iddia etti. İpek, "Belediye alt geçit inşaatında çıkan köprünün eni 3 metre, boyu 6 metre, yüksekliği 2 metreye kadar olduğu tespit edilmiştir. Kesme taşlardan örülü kemerli ve tonoz örtülü bu köprüde tonozun iç yüzeyindeki sıvanın çimento olmadığını, çimentoya çok benzeyen Horasan harcı olduğunu düşünüyorum. Belediye alt geçit inşaatında çıkan köprü, 16'ncı yüzyılda Osmaniye'nin yerindeki Kınık şehri devrine ait bir eserdir. Köprünün geleceği ile ilgili karar, Kültür Varlıkları Adana Koruma Kurulu'na aittir. Osmaniye kentinin geleceği için önemli olan modern alt geçit inşaatının devam etmesi için muhtemelen köprünün fotoğrafı alındıktan ve rölövesi çıkarıldıktan sonra sökülmesine karar verilecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

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