Ali Özgentürk'ün 50'nci sanat yılına görkemli kutlama

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, () - ADANALI ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün 50'nci sanat yılı, memleketinde görkemli bir törenle kutlandı. 'Hayatı Sanata Adanan Bir Adanalı' sloganıyla gerçekleştirilen törene aralarında Türkan Şoray, Halil Ergün, Rıza Akın ve Ali Özgentürk'ün filmlerinde rol alan çok sayıda ünlü oyuncu katıldı.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, büyük ilgi gördü. Seyhan Belediyesi 2'nci Sanat Günleri kapsamında düzenlenen kutlama, Ali Özgentürk filmlerinin ünlü oyuncuları ve Adanalı sinema sanatçılarını buluşturdu. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Halil Ergün, Suna Selen Sümer, Gülsen Tuncer, Ayşe Kökçü, Gökhan Mete, Elif İnci, Cengiz Sezici, Rıza Akın, yönetmen Engin Ayça, yazar Burçak Evren, yazar Orhan Kemal'in çocukları Işık ve Nazım Öğütçü, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever Ali Özgentürk'ü yalnız bırakmadı. Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ve CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer de katıldı.

SERGİYLE BAŞLADI, ANILARLA RENKLENDİ

Etkinlik, Ali Özgentürk'ün daha önce arşivini bağışladığı Kadir Has Üniversitesi'nin hazırladığı ve küratörlüğünü Didem Güntay Önal'ın yaptığı 'En İyi Filmim Hayatım' adlı sergiyle başladı. Ali Özgentürk'ün kızı Simay ile katıldığı etkinlikteki sergi, büyük ilgiyle izlendi. Serginin ardından katılımcılar ünlü oyuncu Gülsen Tuncer'in sunduğu kutlama programına geçti. Atıf Yılmaz ve Ali Özgentürk ile özdeşleşen 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filminin müziğinin keman eşliğinde sunulduğu gecede, Ali Özgentürk'e ilişkin görsel sunum yapıldı. Müzik dinletileriyle renklenen gecede, törene katılan ünlü isimler tek tek sahneye çıkarak Ali Özgentürk'e ilişkin anılarını paylaştı. Alkışlarla kürsüye gelen ve büyük ilgi gören sanatçıların anlatımları salondakilere güldürdü. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, bereketli topraklarda sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdüreceklerini anlattı.

TÜRKAN ŞORAY İLE DANS ETTİ

Sunucu Gülsen Tuncer'in, Edip Cansever'e ait 'Mendilimde Kan Sesleri' adlı şiirini okumasının ardından duygulanan Ali Özgentürk, elindeki kırmızı gülü Tuncer'e verdi. Katılımcılara seslenip teşekkür eden Ali Özgentürk, "Çok güçlü bir ülkemiz var. Doğru ifadeyle çok kuvvetli bir ülkemiz var ki, kimse bize bir şey yapamayacak. Ümit, ümit, ümit. Ümitten daha güçlü bir şeyimiz yok. Buna şiddetle inanıyorum ve gençlere güveniyorum. Yaşar Kemal'den Yılmaz Güney'e, Atıf Yılmaz'dan Zeki Ökten'e ve güzel oyuncularıma ve de şiire teşekkür ediyorum" dedi. Nazım Hikmet'ten şiirler okuyarak konuşmasını tamamlayan Ali Özgentürk, anı fotoğrafı çekiminin ardından Türkan Şoray ve Gülsen Tuncer ile dans etti. Katılımcılardan TEGEV'e cep telefonu mesajıyla bağış yapılmasını isteyen Özgentürk'e Seyhan Belediye Başkanı plaket sundu.

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