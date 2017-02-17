Ali Özgentürk filmlerinin başrol oyuncuları Adana'da buluşacak

ADANA, () - FİLMLERİNDEN bazıları dünya sinemalarında da gösterime giren ve aldığı uluslararası ödüllerle tanınan ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk’ün 50'nci sanat yılı memleketi Adana’da kutlanacak. Bu etkinlik nedeniyle, Özgentürk'ün filmlerinde başrolleri paylaşan ünlülerin Adana'daki gecede buluşması planlanıyor.

Seyhan Belediyesi ev sahipliğinde 20 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek galaya davet edilenler arasında sinema ve tiyatro dünyasından Türkan Şoray, Hülya Avşar, Genco Erkal, Müjdat Gezen, Halil Ergün, Ahmet Mekin, Oktay Kaynarca, Engin Altan Düzyatan, Cem Davran, Ozan Güven, Paris’te Son Tango’nun Yönetmeni Bernardo Bertoluccii ve dünyaca ünlü sinema yıldızı Nastassia Kinsky bulunuyor. ‘Akdeniz Akşamları’ şarkısının Adanalı bestecisi Serhan Kelleözü de Hatice Berkant ile birlikte bu şarkıyı gecede seslendirecek.

“ÖZGENTÜRK ADANA’NIN ÖNEMLİ BİR DEĞERİDİR”

Adana’nın kültürün ve sanatın merkezi olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Yılmaz Güney, Abidin Dino gibi birçok ünlü isimin yetiştiği Adana’da Ali Özgentürk’ün de önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak 50'nci sanat yılı etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan büyük onur duyduklarını söyledi. "Bu değerlerden biride Ali Özgentürk’tür. Kendisinin Adanalı olmasından biz Adanalılar onur ve gurur duyuyoruz. Tabi böylesine önemli bir isimin 50. Sanat Yılı etkinliğine ev sahipliği yapmak bize ayrı bir onur katmaktadır” dedi.

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR

1945’de Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe, sosyoloji, sanat tarihi ve psikoloji eğitimi aldı.Ortaokul yıllarında Adana Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro çalışmalarına başladı. Bu kentte köylere tiyatro götüren grubu oluşturdu. İstanbul'da profesyonel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Türkiye'nin ilk sokak tiyatrosunun yöneticisi ve oyuncusu olarak çalıştı. Sekiz yüz kadar oyun sergiledi. 1974’de Yılmaz Güney için ‘Endişe’, 1976’da ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmlerinin senaryolarını yazdı. Bir süre de gazetecilik yaptı.

1979’da hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Hazal’ ile adını duyurarak uluslararası bir çok ödülün sahibi oldu.

Daha sonra gerçekleştirdiği ‘At’ , ‘Bekçi’ , ‘Su da Yanar’, ‘Çıplak’ , ‘Sır’ ,’Mektup’ , ‘Balalayka’ , ‘Kalbin Zamanı’ , ‘Yengeç Oyunu’ , ‘Görünmeyen’ , ‘Beni Sev’ filmleri ile de ulusal ve uluslararası alanda başarılarını sürdürdü. At, Hazal, Bekçi, Kalbin Zamanı filmleri dünyanın çeşitli ülkelerinin sinema salonlarında ve televizyonlarında gösterildi 1985 yılında ilk kez düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde ‘At’ filmiyle birincilik ödülünü aldı.

Şimdiye kadar yurtdışında ve ülkemizde birçok uluslar arası film festival ve yarışmaları jürilerinde yer aldı. Adana Altın Koza ve İstanbul Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Başarı ve Sinema Onur Ödülü’ne layık görüldü.

FOTOĞRAFLI