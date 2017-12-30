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‘Alamut’ tiyatro oyunu Ümraniye’de sahnelendi

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde “Alamut” tiyatro oyununu Ümraniyelilerle buluşturdu. Tiyatral Sahneler Akademisi Vakfı oyuncuları tarafından sahnelenen oyun izleyenlerden tam not aldı.  Şehit...

‘Alamut’ tiyatro oyunu Ümraniye’de sahnelendi

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde “Alamut” tiyatro oyununu Ümraniyelilerle buluşturdu. Tiyatral Sahneler Akademisi Vakfı oyuncuları tarafından sahnelenen oyun izleyenlerden tam not aldı. 

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda 11’inci yüzyılda Hasan Sabbah'ın insanların inançlarını kullanarak bir grubu intihar suikastçısı haline getirmesi, Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı darbe yapmaya çalışması ve haşhaşiler anlatıldı. Betül Odabaşı Törk'ün yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Zafer Kayaokay'ın yönettiği "Alamut" adlı oyun, tiyatro severlerin beğenisini kazandı. 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da Ümraniyelilerle birlikte tiyatro oyununu izledi. Ümraniye’nin 2017 yılı kültür ve sanat etkinliklerini değerlendiren Can, “2017 yılının sonuna geldik. Sanatla, kültürel faaliyetlerle dolu bir yıl geçirdik. 2018 yılı da inşallah sanat ve kültürel faaliyetlerle dolu bir yıl olur. 2018 yılının herkese hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün de ‘Alamut’ isimli tiyatro oyununu Ümraniyelilerle buluşturduk” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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