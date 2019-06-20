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Akra Caz Festivali, Monica Molina ile başladı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - CAZ ve klasik müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali, İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren dünyaca İspanyol sanatçı Monica Molina konseriyle...

Akra Caz Festivali, Monica Molina ile başladı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - CAZ ve klasik müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali, İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren dünyaca İspanyol sanatçı Monica Molina konseriyle başladı.
Antalya'da 29 Haziran'a kadar dünyaca ünlü caz müziği sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak Akra Caz Festivali'nin açılış gecesinde, 'Tu Despedida', 'Vuela', 'De Cal y Arena', 'A Vida', 'Mar Blanca' ve 'Autorretrato' albümleriyle tanınan Monica Molina konser verdi. Bir otelin bahçesinde düzenlenen açık hava konserine caz tutkunları yoğun ilgi gösterdi. İspanyol sanatçı, hayranlarını Türkçe, "Antalya, Hoş geldiniz" diye selamladı. İspanya'nın romantik sesi olarak adlandırılan Molina'nın seslendirdiği şarkılara, yerli ve yabancı turisteler de eşlik etti. Konser başladıktan kısa süre sonra yağmur etkili oldu. Bunun üzerine dinleyenlere yağmurluk dağıtıldı. Konser alanının dolduranlar, yağmur altında Molina'nın şarkılarına eşlik etti.
Copla şarkılarının efsane şarkıcısı olan babası Antonio Molina'nın izinden giden şarkıcı, melankolik ve romantik sesinin yanı sıra sahnedeki performansıyla dinleyenlerin beğenisini topladı.
Türkiye'yi çok sevdiğini, atmosfere hayran kaldığını belirten Molina, son albümü Autorretrato'nun kapak çekimlerini de İstanbul'da gerçekleştirdiğini söyledi.
29 Haziran'da sona erecek festivalde, Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca, Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Rus saksafon sanatçısı Igor Butman'da sahneye çıkacak. Festivalin kapanışını ise dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Dee Dee Bridgewater yapacak.
 
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