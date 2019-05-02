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'Akıngüç Ödülü' başvuruları uzatıldı

İSTANBUL Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında düzenlediği ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü’ konulu ‘Akıngüç Ödülü’ için başvurular 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. İstanbul...

'Akıngüç Ödülü' başvuruları uzatıldı
İSTANBUL Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) bu yıl hukuk dalında düzenlediği ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü’ konulu ‘Akıngüç Ödülü’ için başvurular 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “İKÜ tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek ve başvuruları nisan ayında başlayan ‘Akıngüç Ödülü’ için başvuru süresi 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. Hukuk dalında düzenlenen yarışmanın bu seneki konusu ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Pozitif Ayrımcılığın Rolü’ olarak belirlenirken yarışmaya, Türkiye genelinde tüm araştırmacılar, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış eserleriyle katılabilecek” ifadelerine yer verildi.  

Sonuçları 31 Temmuz’da ilan edilecek yarışmanın jürisinde, Gazeteci Güneri Civaoğlu, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pervin Somer, İKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, İKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Baş, İKÜ Şiddeti Araştırma ve Önleme Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Münevver Mertoğlu yer aldığı belirtildi.

Birincilik ödülünün 15 bin lira, mansiyon ödülünün 7 bin 500 lira olduğu yarışmanın ödül töreni, aynı zamanda İKÜ’nün 22’nci kuruluş yıl dönümünün de kutlanacağı 22 Kasım 2019’da düzenlenecek 'Akıngüç Günü'nde gerçekleşecek.

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