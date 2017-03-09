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"Akdeniz Çingeneleri" 5 Nisan'da İstanbul'da

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ENDÜLÜSLÜ piyanist David Peña Dorantes ile Taksim Trio, "Akdeniz Çingeneleri" etkinliği kapsamında 5 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Özgün tarzıyla flamenkoya yeni...

"Akdeniz Çingeneleri" 5 Nisan'da İstanbul'da

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ENDÜLÜSLÜ piyanist David Peña Dorantes ile Taksim Trio, "Akdeniz Çingeneleri" etkinliği kapsamında 5 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Özgün tarzıyla flamenkoya yeni bir boyut getiren Endülüslü piyanist ve besteci David Peña Dorantes ile Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan'dan oluşan müzik grubu Taksim Trio, "Akdeniz Çingeneleri" etkinliği kapsamında 5 Nisan Çarşamba günü Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde konser verecek.

Fransız besteci Claude Debussy ve klasik cazdan etkilenen Dorantes, klasik müzik, flamenko ve cazı zarifçe bir araya getiriyor. "Orodboy", "Sur", "Sin Muros" ve "Paseo a dos" adlı 4 albüm yayımlayan sanatçı, 2009 yılında İspanya Kültür Bakanlığı tarafından layık görüldüğü Genç Yaratıcı Ödülü'yle flamenkoda 21. yüzyılın en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.
Dorantes ve Taksim Trio, geçtiğimiz yıl düzenlenen Sevilla Bienali'nde de bir araya gelerek konser vermişti.

(FOTOĞRAF)

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