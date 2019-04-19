Çocuklara başkalarının eşyalarını ve yiyeceklerini izinsiz almanın ne kadar yanlış olduğunu iki minik kahramanın yaşadığı ilginç olaylar üzerinden anlattığı kitabının imza gününde, oyuncu minik ziyaretçiler için masal da okuyacak.
Akasya Asıltürkmen, çocuklarla bir araya geliyor
Oyuncu Akasya Asıltürkmen, çocuklar için hazırladığı kitabı İstilacı Hansel ve Gretel’in imza günü için 21 Nisan Pazar saat 15:00’te D&R Kids Trump AVM’de sevenleri ile bir araya geliyor. Çocuklara başkalarının eşyalarını...
19 Nisan 2019 Cuma 15:00
Oyuncu Akasya Asıltürkmen, çocuklar için hazırladığı kitabı İstilacı Hansel ve Gretel’in imza günü için 21 Nisan Pazar saat 15:00’te D&R Kids Trump AVM’de sevenleri ile bir araya geliyor.
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