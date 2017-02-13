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Ahşabın farklı tasarımlarla birleştiği “Ahşaba Dokunmak" sergisi açıldı

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,()-HEYKELTIRAŞ ve ressam Ayhan Tomak'ın, atölyesine devam eden öğrencilerinin çalışmalarından derlediği “Ahşaba Dokunmak" sergisi, dün akşam Barış Manço Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi, 3 Mart'a...

Ahşabın farklı tasarımlarla birleştiği “Ahşaba Dokunmak" sergisi açıldı

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,()-HEYKELTIRAŞ ve ressam Ayhan Tomak'ın, atölyesine devam eden öğrencilerinin çalışmalarından derlediği “Ahşaba Dokunmak" sergisi, dün akşam Barış Manço Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi, 3 Mart'a kadar görülebilecek.

ATÖLYE ÇALIŞMALARINA FARKLI MESLEKLERDEN ÖĞRENCİLER KATILIYOR

Heykeltıraş ve Ressam Ayhan Tomak'ın 2009 yılından beri Balat'ta yaptığı atölye çalışmalarına; estetik cerrahtan avukata, akademisyenden takı tasarımcısına, mimar ve öğrencilere kadar pek çok farklı meslek grubundan isim katılıyor. Her biri ahşaba farklı bir yorum katan öğrencilerin eserleri arasında heykel ve rölyefler, klasik el oyması örnekleri ile küçük ahşap obje tasarımları yer alıyor. 3 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek sergi boyunca, Ayhan Tomak tarafından workshoplar da düzenliyor.

Ziyaretçilerin ilgisini çeken sergide Ayhan Tomak ile öğrencilerinin 32 arı çalışması yer alıyor.

"BİLGİ VE BİRİKİMİMİ PAYLAŞMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Helsinki International Artist Association üyesi olan sanatçı Ayhan Tomak, ahşap yontu sanatını atölye çalışmalarıyla yeni insanlara aktarmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Eğitimlere gelen farklı yaşlardan, ülkelerden ve meslek gruplarından öğrencilerim var. Katılımcılarla birlikte yaptığımız atölye çalışmalarında bilgi ve birikimimi paylaşmaktan keyif alıyorum. Sergilediğimiz bu eserlerin hepsi belki sanatsal açıdan mükemmel değil, ancak ahşaba dokunmanın verdiği keyifle ortaya çıkan samimi çalışmalar." dedi.

(FOTOĞRAF)

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