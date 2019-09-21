Ahmet Ümit yeni kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu

‘AŞKIMIZ Eski Bir Roman’ kitabı ile tekrar okuyucuyla buluşan Ahmet Ümit, imza günü düzenledi. Başkomser Nevzat karakterinin 3 farklı hikayesinin anlatıldığı kitap hakkında konuşan Ümit, “Nevzat, 3 farklı cinayeti bu kitapta çözüyor, biz de 3 farklı macera içerisinde geziniyoruz. İstanbul’un değişik semtleri ve değişik sosyal kesimleri arasında dolanıyoruz. Ama aynı zamanda da insan ruhunda da geziniyoruz; suç, cinayet, aşk gibi aklınıza ne geliyorsa” dedi.

Yazar Ahmer Ümit, Başkomser Nevzat adını verdiği karakterini bir romanına daha taşıdı. ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ adlı kitap 2 gün önce okuyucuyla buluştu. Başkomser Nevzat’ın başından geçen ve birbirinden bağımsız 3 hikâyenin anlatıldığı roman için bugün imza günü düzenlendi. Bu kitap ile birlikte Yapı Kredi Yayınları’yla çalışmaya başlayan Ümit, kitap için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. İmza günü için gelen okurlar yayınevinin Taksim’deki adresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikten önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Ümit, Başkomser Nevzat karakterinin nasıl doğduğunu anlattı. 30 yıllık yazarlık sürecinde 29 farklı kitaba imza attığını belirten Ümit, 4 romanın Nevzat karakterinin hikayelerinden oluştuğunu belirtti. İlk kez bir hikâye kitabının 300 bin basıldığını söyleyen Ümit, “Bu romanda yeni bir karakter yok. Çok sevdiğim 3 farklı hikâyeyi kaleme aldım” dedi.

20’den fazla yabancı dile çevrilen Başkomser Nevzat hikayeleri, bu yeni kitapta ‘Aşkımız Eski Bir Roman’, ‘Overlokçu Kız’ ve ‘Sergey Nikolayeviç Jerkovski’ye Ne Oldu?’ isimleri ile okuyucuyla buluştu.

OKURLARIN İLGİSİ BÜYÜK

İmza günü sırasında Demirören Haber Ajansı’na konuşan () Ahmet Ümit, “Her kitap bizim için bir doğum gibi. Bir çocuk dünyaya geliyor sanki. Yeni bir kitabımız daha oldu. Kitap çıkalı 2 gün oldu ama okurların çok büyük bir ilgisiyle karşılaştım. Bu tabi ki çok sevindirici bir şey. Çünkü biliyorsunuz marifet iltifata tabiidir. Bu iltifatları görünce insan daha çok seviniyor. Bir kitap daha çıkarmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Başkomser Nevzat hikayeleriyle insanları kısa yolculuklara çıkardığını belirten Ümit, “Nevzat, 3 farklı cinayeti bu kitapta çözüyor, biz de 3 farklı macera içerisinde geziniyoruz. İstanbul’un değişik semtleri ve değişik sosyal kesimleri arasında dolanıyoruz. Ama aynı zamanda da insan ruhunda da geziniyoruz; suç, cinayet, aşk gibi aklınıza ne geliyorsa. Bundan sonraki kitap ‘Berlin-Bergama’ kitabı olacak. Orada Nevzat yok, fakat sonraki romanımızda muhtemelen yine Nevzat olacak” diye konuştu.

‘MERHABA GÜZEL VATANIM’ 1 KASIM’DA VİZYONDA

Çekimleri tamamlanan ve vizyona girmek için gün sayan ‘Merhaba Güzel Vatanım’ adlı film hakkında da konuşan Ümit, “Çok büyük heyecan var çünkü Nazım Hikmet benim ustam. Ben onun çırağıyım. Filmde çocukluğumdan itibaren beni nasıl etkilediği anlatılıyor. Benim yazar olma sürecimde de çok etkili. Hiçbir zaman karşılaşmadık ama o bir yazar olarak da şahsiyet olarak da beni çok etkilemiştir. 1 Kasım’da vizyondayız. Her şeyi bitmek üzere, şu anda müzikleri döşeniyor. Yani kitap ve film ile bu sezon bizim için bayağı heyecanlı başlıyor. O açıdan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Daha önceki imza gününde kaslarını zedeleyen Ümit, kitaplara imza atamadığı için mühür bastı.