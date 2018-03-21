Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...

Ahmet Rıfat Şungar, Vecihi Hürkuş’u canlandıracak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - OYUNCU Ahmet Rıfat Şungar, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’u canlandıracak. Kanal D’nin sevilen dizilerinden Vatanım Sensin’in kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu. Şungar,...

Ahmet Rıfat Şungar, Vecihi Hürkuş’u canlandıracak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - OYUNCU Ahmet Rıfat Şungar, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’u canlandıracak.
Kanal D’nin sevilen dizilerinden Vatanım Sensin’in kadrosuna Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu. Şungar, dizide Vecihi Hürkuş karakterini canlandıracak.
Dizide, henüz 16 yaşında gönüllü olarak Balkan Harbi'ne katılan, pilot olarak ilk uçuşunu 20'sinde gerçekleştiren, Rusların elinde tutulduğu Nargin Adası'ndan yüzerek kurtulan ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu yapan İstiklal madalyalı Vecihi Hürkuş’un, Yakup’la gerçekleşecek didişmeli ancak eğlenceli dostluğu izlenecek.
Vatanım Sensin’in yeni bölümü, yarın saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314