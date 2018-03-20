Ahmet Kural ve Murat Cemcir, VeneziaCinens Sinemaları’nda izleyicileriyle buluşuyor

İSTANBUL, ()-TÜRK sinemasında son dönemde rol aldıkları komedi filmlerinde gösterdikleri performansla izliyecilerin gönlünde taht kuran sanatçılar Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yeni filmleri “Ailecek Şaşkınız” için VeneziaCinens Sinemaları’nda, 22 Mart 2018 Perşembe akşamı gerçekleştirilecek gösterime ve film öncesi düzenlenecek söyleşiye katılacak.

İtalyan mimarisinin en güzel örneği olarak Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’in sinema salonu VeneziaCinens Sinemalarıvizyona girdiği günden beri izleyenleri kahkaya buluşturan “Ailecek Şaşkınız” filmini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve MuratCemcir’in yanı sıra filmde yer alan diğer isimlerin de katılacağı etkinlik, 22 Mart Perşembe günü, saat 19.00’dabaşlayacak.

“Ailecek Şaşkınız”filminin oyuncuları, VeneziaCinensSinemaları’nda film öncesi düzenlenen söyleşiye katılacak, izleyicilerle sohbet edip, fotoğraf çektirecek.

Venezia Mega Outlet’e yeni ismiyle Kiptaş-VeneziaTramvay durağından ulaşabilirsiniz.

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