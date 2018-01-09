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‘AĞ Sergisi’ Trump Art Gallery’de

İSTANBUL, () ESERLERİNDE insan topluluklarının çeşitli davranış biçimlerinden yola çıkan, tüketim çılgınlığını, yalnızlıkları, savaşları ve gitgide doğadan uzaklaşmayı konu alan Selma Hekim’in ‘AĞ Sergisi’, Kenan Bahadır...

‘AĞ Sergisi’ Trump Art Gallery’de

İSTANBUL, () ESERLERİNDE insan topluluklarının çeşitli davranış biçimlerinden yola çıkan, tüketim çılgınlığını, yalnızlıkları, savaşları ve gitgide doğadan uzaklaşmayı konu alan Selma Hekim’in ‘AĞ Sergisi’, Kenan Bahadır Derre küratörlüğünde  8 Ocak'tan itibaren Trump ART Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. 

Büyük şehirde yaşayan insanların hayatlarından esinlendiğini belirten sanatçı, eserleri ve serginin teması ile ilgili olarak şunları söyledi: " Sergimin ismi Ağ ve ben daha çok büyük şehirde yaşayan insanları ve o insanların sıkışmışlıklarını, bu yüzyılda yaşanan göçler, savaşlar, trafik, insan ilişkileri gibi sosyal olaylara resimlerimde yer veriyorum. Bu sıkışmış hayatların içindeki umutsuzlukları ve umutları veriyorum. Bu umutların içinde de kurulmuş sosyal ağları veriyorum. Bunların iç içe geçtiği resimler oluyor genellikle o yüzden serginin ismini Ağ koydum. Sergide de zaten birbirine geçmiş insanlar, hayal dünyası, sürreal imgeler, bunlarla dolu resimlerim. Biraz farklı malzemeler kullanıyorum. Kraft kartona, atık malzemeler kullanarak eserler çıkarıyorum. Biraz sokak sanatından ilham aldığım resimler."

Hayalle gerçek arasında birbirine geçmiş figürleri kraft kağıt, tuval, karton ve kanvas gibi farklı malzemelerin üzerine resmeden Selma Hekim’in sergisi 8 Ocak - 5 Şubat 2018 tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi B3 Katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilir.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Görüntü Dökümü:

Selma Hekim ile röp

Sergiden detaylar

 

 

 

 

 

 

 

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