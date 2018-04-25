Afyonkarahisar'da Caz Festivali başlıyor

AFYONKARAHİSAR'da bu yıl 18'incisi düzenlenecek Caz Festivali, 27 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği Afyonkarahisar Caz Festivali, dünyaca ünlü caz sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor. 27 Nisan- 10 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek festivale, yerli yabancı 70 sanatçı katılacak. Festivalin açılışını besteci, müzisyen Ömür Göksel ve Ankara Büyükşehir Big Band Kent Orkestrası gerçekleştirecek. Özellikle 70'li yıllarda, 'Ağlıyormuşsun', 'Umurumda mı Dünya', 'Kızım' adlı şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ömür Göksel'e gecede meslek yaşamı boyunca caz müziğine verdiği katkılardan dolayı Caz Festivali Onur Ödülü verilecek.

Bir otelde 10 gün sürecek Caz Festivali'nde Avrupa'nın önemli caz sanatçılarından Erich Ciompa, Tereza Krippner ve Kristina Riljakova'nın yanı sıra Ece Dorsay, Zümrüt Alieva, Makaew Duo klasik müzikteki caz formları ve bestelerini misafirlerle buluşturacak. Festivalde 'Oriental Blues' adlı müzik tarzıyla dikkati çekecek olan Luxus, tango, blues ve Balkan müziklerini yorumlayarak caz tutkunlarına keyifli bir gece yaşatacak. Caz festivali kapsamında 2015 yılında İtalya'da 'Dominico Calucci' Uluslararası Müzik Yarışması'nda Grand Prix Ödülü sahibi piyanist Aleksandr Mekaev, genç keman sanatçısı Peter Mekaev ile aynı sahneyi paylaşacak.

Festivalin parlayan yıldızlarından Çek asıllı müzisyen Erich Ciompa Trinec, West Side Story, Evita gibi ünlü müzikallerde yer alan Avrupa'nın tanınmış davulcularından Ivan Ades ile beraber Erıch Ciompa Ensembleli adlı grubuyla caz tutkunlarının karşısında olacak. Ades ayrıca James Moody, Tony Lakatos ve Viktor Mendoz gibi tanınmış müzisyenlerle yaptığı çalışmalarla da müzik dünyasında biliniyor. Çek müzik dünyasının diğer bir önemli genç vokali Kristina Riljakova, eşsiz sesi ve çarpıcı performansıyla caz festivaline renk katacak. Karlovy Vary Senfoni Orkestrası'nda vokal olarak izleyicilerin karşına geçen sanatçı, festival programında funk, pop ve caz eserleri seslendirecek.

Afyonkarahisar Caz Festivali, müzik ziyafetinin dışında bir dizi etkinliğin ev sahipliğini de yapacak. Aralarında Atilla Dorsay, Yalvaç Ural, Asuman Kafaoğlu Büke, Aydın Büke, Hülya Tunçdağ, Ali Yılmaz, Nadir Ede ve Filiz Ediger gibi ünlü sanatçı, yazar ve gazetecilerden oluşan bir grup Afyonkarahisar'da ilk ve ortaokulları ziyaret ederek, öğrencilerle müzik, sinema, edebiyat, resim üzerine söyleşi gerçekleştirecek.



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