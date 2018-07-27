Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'ndeki Adramytteion Antik Kenti'nde, yeni sezon kazıları başladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Özgen başkanlığındaki ekip, Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde kazı çalışmalarına yeniden başladı. M.Ö. 6'ncı yüzyılda Lidya kralı Alyates'in oğlu Adramys tarafından kurulduğu savunulan Adramytteion Antik Kenti'nde, 2018 yılı arkeolojik kazı çalışmalarında görev alan teknik ekip, Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Ziyarette kazı ekibi başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Özgen, Burhaniye Belediyesi Kuvva-i Milliye Kültür Müzesi Müdürü Esma Esin Mutlu ve kazı ekibi yer aldı.

ÖREN TARİHİ KAZILARLA ORTAYA ÇIKACAK

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek kazı çalışmalarının gidişatı ve kurumlardan destek beklentilerine ilişkin Kaymakam Öner'e bilgi veren heyet, elde edilecek bulgular sayesinde ilçenin medeniyet olarak sahip olduğu geçmişin gün yüzüne çıkarılacağını belirtti.

Ziyarete ilişkin değerlendirme yapan Kaymakam Öner ise "Balıkesir ilinin gözde ilçelerinden olan Burhaniye'miz, denizi, zeytini, doğası ve tarihiyle bölgenin ender güzellikte olan ilçelerinden biridir. Bu yıl 7'ncisi yapılacak olan kazı çalışmaları sayesinde, ilçemizde geçmişte yaşamış medeniyetlerin kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması sağlanacak. Bu sayede ilçemizin tarihine yeni bulguların eklenmesini bekliyoruz. Bu sayede bir tarih turizmi potansiyeli oluşturmak istiyoruz. Kaymakamlık olarak Ören antik kent kazılarını, Koruma Amaçlı İmar Planı'nı ilgili kurum ve komisyonlarda takipçisi olacağız. Konuklarımıza, yapmış oldukları bilgilendirmeden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



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