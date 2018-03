Adana'da festival heyecanı başladı

ADANA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek geleneksel 'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali' yine 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatroseverlerle buluşacak.30 Nisan'a dek sürecek festivalde 24'ü yerli, 6'sı yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın emaneti olarak gelenekselleşen ve Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Küba'dan gelen Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun 'Küba, Perküsyon ve Dans' isimli gösterisi ile başlayacak.SAKIP SABANCI'YI ANDILARBu yıl 20'nci yaşını kutlayacak festivalin tanıtımı, Adana Devlet Tiyatrosu Fuaye Salonu'nda gerçekleştirildi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş, festivalin önemini anlattı. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, "Halk danslarından tiyatroya, sinemadan arkeoloji ve müziğe pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalar içinde bu festivalin özel bir yeri bulunuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivalinin 20 yaşına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sabancı Vakfı olarak, ülkemizin kültür-sanat hayatına böyle bir festival kazandırmanın ve kesintisiz olarak 20 yıldır sürdürmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise, "Her yıl olduğu gibi ülkemizin önemli tiyatro topluluklarını ve dünyadan seçkin tiyatro eserlerini Adana halkı ile buluşturacağız. Bu önemli kültür etkinliğinin yıllardır Adana'da düzenlenmesi kuşkusuz ki Sabancı ailesinin değerli katkıları ile olmaktadır" diye konuştu.Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş da, festival biletlerinin 18 Mart'ta satışa sunulacağını aktardı.PROGRAMDA NELER VAR?27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak festivalde, Küba'dan 'Küba, Perküsyon ve Dans', İspanya'dan 'Best of Yllana' ve 'Yalnızlar', Litvanya'dan 'Godos', Almanya'dan 'Tiyatro Delusio' ve Slovenya'dan 'Peter Kuster' oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu '39 Basamak', Tiyatro Adam 'Kafkas Tebeşir Dairesi', Semaver Kumpanya 'Mağrur Fil Ölüleri', Yolcu Tiyatro 'Joko'nun Doğum Günü', Mam Art 'Kızgın Damdaki Kedi', Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi', Tiyatro Keyfi 'Çocuk İstiyorum' ve 'Gözlerin Ardında Müzikal', İstanbul Şehir Tiyatroları 'Sızı', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Boyacı', Seyhan Belediye Tiyatrosu 'Asiye Nasıl Kurtulur', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Radyo-yu Hümayun' adlı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu da 'Ali Baba Ve Kırk Haramiler' isimli çocuk oyununu tiyatroseverlere sunacak.SAKIP SABANCI YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLECEKAdana Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde açılış gösterisini sunacak olan Küba'dan Havana Compas Dans Tiyatrosu, aynı performansı açık havada da sergileyecek. Bursa Devlet Tiyatrosu 'Bana Mastikayı Çalsana' ve Antalya Devlet Tiyatrosu da 'Deli Dumrul' adlı oyunlarıyla Merkez Park'ta sahneye çıkacak. Genç tiyatrocuların da çeşitli oyunlarıyla yer alacağı festivalde, fotoğraf, makyaj, masal tiyatrosu ve cam işçiliği konularında atölye çalışmaları düzenlenecek. Tiyatro sanatının gelişmesine katkıda bulunan ustalara saygı amacıyla 2005'ten bu yana verilen 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü' de festivalin açılış töreninde sahibini bulacak. Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almaya hak kazanan ustalar şöyle:Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017).1 MİLYON SEYİRCİYE ULAŞTIHer yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 19 yılda 42 farklı ülkeden 103 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı, 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Festivalde, Türkiye'den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 381 oyun ve 816 temsil düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar bugüne kadar 1 milyona yakın seyirci tarafından izlendi.

