'Ada Bale Gösterisi' en çok okunan çocuk kitabı oldu

İSTANBUL, ()-ÜNLÜ Balet Tan Sağtürk, koreograflığını yaptığı, edebiyat ve baleyi buluşturan Ada Bale Gösterisi'nde serisinin çok sevildiğini belirterek, "Türkiye'de en fazla yayılan çocuk kitaplarından birine dönüştü" dedi.

Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü'nde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerle bir araya gelen ünlü Balet Tan Sağtürk, baleye başlama serüvenini anlattı. Söyleşi öncesi Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü öğrencileri hazırladıkları dans gösterisiyle sahne aldı. Türkiye genelinde yıllardır söyleşiler yaptığını, Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğunu belirten Tan Sağtürk, "Bir tane çocuğu hem yetenek hem de fikren yakalayabilirsek ne mutlu. Çünkü, Türkiye'nin bunlara çok ihtiyacı var. Herhalde yılda 150-200 söyleşi oluyor. Yeni nesil dinlemeyi biliyor ve yaş grubu ne olursa olsun onlarla bir arada olmak bana da çok büyük bir mutluluk veriyor. O sorular da aslında bana birçok şey öğretiyor. Çünkü onlarla o ilişkiye geçince onları tanıyabiliyorsunuz" diye konuştu.

"YENİ NESİLE ÜMİTLE BAKIYORUM"

Çocukların eskisi gibi doktor, mühendis, avukat gibi klişe meslekleri seçmek yerine bir enstrüman çalmak ve tiyatrocu olmak istediğini anlatan Sağtürk, "Bu fazlasıyla görünmeye ve duyulmaya başlandı. Bu işte ufacık da bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Yeni nesile ümitli bakıyorum. Bunu da hiçbir zaman kaybetmiyorum. Yeni nesil anne ve baba anlayışı eskiye göre biraz daha farklılık kazandı. Artık anne ve babalar dost olmayı seçiyor. Kendi yapmadıkları birtakım şeylerin çocuklarının yapmalarını çok arzu eden bir Türkiye görüyoruz. Birçok şehirde okul açtığımdan buna şahit olabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"HEM BALEYİ HEM HİKAYESİNİ ÖĞRENİYORLAR"

Doğan Egmont Yayıncılık ile birlikte Ada Bale Gösterisi'nde serisini hazırladıklarını ve kitabın koreograflığını yaptığını ifade eden Sağtürk, şöyle devam etti:

"Bu kitapta Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Don Kişot gibi klasikler bale ile buluşuyor. Bunlar görev kitabı gibi düşünüldü. Çok fazla insan büyük başyapıtların hikayelerini bilmiyordu. Mesela bir Kuğu Gölü Balesi'ni bilir ama hikayesini bilmediğini fark ediyorduk. Dolayısıyla ben öylesine bir kitap yazdım ki kendi çocuğuma anlattığım masaldan yola çıkarak o masalı başka çocuklara da anlatmış oldum. Çocuk 15 dakika içinde kitabı okurken başyapıtın hikayesini öğreniyor. İçine müzik ilave ettik ve Türkiye'de en fazla yayılan çocuk kitaplarından biri haline dönüştü."

"TAN SAĞTÜRK AKADEMİ 14 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI"

Tan Sağtürk Akademi'nin 25'in üzerinde okula ulaştığına dikkat çeken Sağtürk, "14 bin öğrenciye ulaştık. Bu dünyada çok büyük bir okul haline dönüştü. Demek ki insanlar buna ihtiyaç duyuyor. Üniversiteye girerken puan olarak çok katkıda bulunan bir eğitim de vermiş oluyoruz. O yüzden de tercih ediliyor diye düşünüyorum" dedi.

Söyleşi sonrası Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü Okul Müdürü Ayşenur Bilgicioğlu tarafından Tan Sağtürk'e çiçek takdim edildi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)