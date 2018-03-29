ABD’li caz sanatçısı Donny McCaslin İstanbul’a geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - CAZ müziğin ABD’deki en başarılı temsilcilerinden Donny McCaslin, 30 Nisan’da İstanbul’da konser verecek.

Solo kariyerinin yanında, caz müziğin en önemli müzisyenleriyle birlikte 1998 yılından bu yana bir çok başarılı albüme imza atan Donny McCaslin, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek “Uluslararası Caz Günü Konseri”nde müzikseverlerle buluşacak. McCaslin’e konserde usta müzisyenler Nate Wood ve Zach Danziger eşlik edecek.

Müzik kariyerine 12 yaşında başlayan ve üç Grammy adaylığı bulunan caz saksafoncusu Donny McCaslin, 2016 yılında David Bowie’nin son albümü Blackstar’daki performansıyla dünya çapında üne kavuştu.

