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ABBA, 35 yıl aradan sonra geri döndü

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSVEÇ’in efsane müzik grubu ABBA, 35 yıl aradan sonra müziğe geri döndüğünü açıkladı. ABBA grubunun Instagram hesabından bugün yapılan açıklamada, grubun 4 üyesinin tekrar bir araya geldiği ve iki...

ABBA, 35 yıl aradan sonra geri döndü

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSVEÇ’in efsane müzik grubu ABBA, 35 yıl aradan sonra müziğe geri döndüğünü açıkladı.

ABBA grubunun Instagram hesabından bugün yapılan açıklamada, grubun 4 üyesinin tekrar bir araya geldiği ve iki yeni şarkı kaydettiği belirtildi. Parçalardan birinin adının “I Still Have Faith in You” olduğu ve bu şarkının Aralık ayında yayınlanacağı duyuruldu.

Grup, 35 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmenin eğlenceli olacağını düşündüklerini ve kayıt stüdyosuna girdiklerini vurgulayarak, “Bizim için çok sevindirici bir deneyim oldu” ifadesini kullandı.

1972 yılında kurulan, 1974 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliği elde ederek dünya çapında 500 milyonun üzerinde albüm satan ABBA, 1982 yılında müzik kariyerine son vermişti.

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