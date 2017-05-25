'A Passage to Bollywood' danslarıyla büyüledi

İbrahim MAŞE-Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Uluslararası Müzik Festivali'nin kapanışında sahneye çıkan Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu'nun gösterisi, büyüledi.

'A Passage to Bollywood' adlı dünya turnesi kapsamında Yenişehir Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan efsane grubu izlemek isteyen Mersinliler, gösteriye büyük ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü Hindistan asıllı Avusturalyalı kareograf Ashley Lobo'nun imzasını taşıyan gösteri, Mersin'de Hint rüzgarları estirdi. Bollywood fimlerinin de dans kareografilerini hazırlayan Lobo'nun sahneye taşıdığı gösteride yer alan 22 kişilik genç ve yetenekli dans grubu, performansıyla gönülleri fethetti. Hızlı ve eğlenceli müziğe karşı koyamayan izleyiciler de oturdukları yerde dans etti. Gösterinin sonunda salonu dolduranlar, genç dansçıları uzun süre alkışladı. Bunun üzerine dansçılardan bir grup, seyircilerin arasına inerek birlikte dans etti. Seyircinin coşkusu konser sonunda da devam ederken, topluluk fuayede alanında hayranlarıyla buluşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

'TÜRKLER ÇOK SICAK'

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lobo, "Normalde Bollywood şovları bir parçadan diğer parçaya geçen arka arkaya dansların olduğu gösteriler olur. Burada ise siz bir Boollywood filmi izliyor gibi olacaksınız. Bir hikaye üzerine kurulmuş bir gösteri. Türkiye'de İstanbul'a gitmiştim, Mersin'e ilk defa geliyorum. Türkler çok sıcak insanlar. Dün otelde Türklerle birlikte dans ettik. Mersin'e ve böyle bir festivale davet edildiğimiz için çok mutluyuz. Festivalin kapanışında bulunmak güzel, Mersin de çok güzel bir sahil kenti, herkese teşekkür ederim'' dedi.

FOTOĞRAFLI