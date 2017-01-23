90'lı yılların efsane fanzini "Laneth", rock ve heavy metal severleri buluşturuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRKİYE'de 1990'lı yıllara damgasını vuran fanzinlerin başında gelen "Laneth", rock ve heavy metal kültürüne gönül verenleri aynı çatı altında toplamaya hazırlanıyor.

Athena'nın ilk röportajını verdiği, Şebnem Ferahlı Volvox'un ilk kez kapak olduğu, cep telefonu ve internetin olmadığı yıllarda Türkiye'nin dört bir yanında heavy metal kültürüne gönül vermiş gençleri çatısı altında toplayan 90'lı yılların kült fanzini "Laneth" için, 18 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de Beyoğlu Şişhane'deki İKVS'nin performans merkezi "Salon"da özel bir gece düzenlenecek. Sunuculuğunu Aptülika'nın üstleneceği, Nikki Wild'ın usta müzik seçimlerini dinleyici ile paylaşacağı gece, rock ve heavy metal severlerin eski sert günleri anacağı bir konser tecrübesine dönüşecek. Gecede, Mart ayında yeni albümünü yayımlayacak Pentagram, Türkiye'nin en köklü thrash metal gruplarından Metalium, en son konserini 2013 yılında veren ve o günden bu yana hayranları tarafından özlemle beklenen Radical Noise ve bu geceye özel, adını Dr. Razor olarak değiştiren ve Dr. Skull şarkıları çalacak olan Razor sahne alacak.

90'lı yılların başında ana akım medyada kendine yer bulamayan birçok genç grubun sözcüsü olan Laneth, Çağlan Tekil, Kanat Atkaya, Zarife Öztürk, Süreyya İzgi, Kerim Tunçay ve derginin son döneminde Tolga Akyıldız'ın da yazar kadrosunda bulunduğu editoryal ekibiyle, yayımlandığı 1991-1994 yılları arasında efsane röportajları ve inceleme yazılarıyla adeta bir kült haline gelmişti. Aradan geçen sürede Çağlan Tekil'in Radyo Eksen'de hazırlayıp sunduğu bir radyo programına dönüşen ve hayranlarının hiç yalnız bırakmadığı Laneth, heavy metal kültürünü daha yakından tanımak isteyen gençleri kendi ismi altında toplamaya başarmış yegane yayın olarak zihinlere kazınmıştı.

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