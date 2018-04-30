ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen, 10 ülkeden 38 şairin katılacağı 8'inci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 3 Mayıs'ta başlıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, düzenlediği basın toplantısında 3-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek olan Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ilgili bilgi verdi. Şiir Buluşması açılışının 3 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirten başkan Ataç şöyle konuştu:

"Direktörlüğünü Şair Haydar Ergülen'in yaptığı Şiir Buluşması'nın bu yılki onur konuğu Şair Metin Cengiz olacak. Finlandiya'nın odak ülke olacağı Şiir Buluşması'na; Almanya, Finlandiya, Fransa, Hindistan, İran, İspanya, Kıbrıs, Portekiz, Romanya ve ülkemizden toplam 38 şair katılacak. Geleneksel hale gelen Şiir Buluşması ile farklı ülkelerden şairler Eskişehir'de bir araya gelerek paylaşma ve kardeşçe yaşama isteğini hayata geçiriyor. Şiir, Eskişehir'e yakışıyor. Yunus'un yaşadığı topraklarda buluşmak, barış ve hoşgörü iklimini genişletiyor."

ŞİİR BULUŞMASI YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK

Şiir Buluşması kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere de değinen Başkan Ataç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Açılış günü saat 17.30'da Adalar Palmiye Kafe önünde toplanılacak ve Porsuk kıyısından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sonlanacak bir Şiir Buluşması Yürüyüşü yapılacak. 'İyi ki Şiir Var' yazılı pankartın ardında yürüyecek şairler ve sanatseverler, Eskişehirlileri Şiir Buluşması'na davet edecek. Açılış gecesi, Dina Ensemble konseriyle son bulacak. Şairler Eskişehirli şiir severlerin de katılımıyla 4 Mayıs Cuma günü Yazılıkaya'da şiirler okuyacak, sanatçı Mine Krause de bir müzik dinletisi verecek. Müzik ile şiirin bir araya gelmesi ile sanatsal olarak çok daha verimli bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz."

ÜLKÜ TAMER DE ANILACAK

Etkinlikte açılış dışında tüm toplantıların Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceği açıklayan Ahmet Ataç şu bilgileri verdi:

"Şiir buluşmasında, 2008 yılında kaybettiğimiz İlhan Berk; Mahmut Temizyürek ve Yakup Kuyucu'nun katılacağı 'İlhan Berk 100 Yaşında' oturumuyla anılacak. Bu yıl yitirdiğimiz Şair Ülkü Tamer de, konuşmacılar Haydar Ergülen ve Yavuz Özdem'in katılımıyla anılırken Şair ve Yayıncı Enver Ercan da kızı Özge Ercan, Mustafa Köz ve Mehmet Erte'nin konuşmacı olacağı oturumda anılacak. Ayrıca gelenekselleşen onur konuğu oturumu bu yıl 'Metin Cengiz Şiiri' adıyla gerçekleşecek ve bu oturumda da Haydar Ergülen, Jaime Rosa, Marius Chelariu, Duygu Kankaytsın ve Neil Dohetry konuşacak. Sivas katliamında yitirdiğimiz canlar da şiir buluşmasında 'Sivas Yangını 25 Yaşında' başlığı altında anılacak. Bu anmada; Hidayet Karakuş, Mahmut Temizyürek, Metin Cengiz, Yavuz Özdem söz alacak. Odak ülke Finlandiya için de bu ülkeden gelen şairlerin katılımıyla 'Finlandiya Şiiri' oturumu yapılacak. Sanatçılar Mine Krause ve Dengin Ceyhan, Şiir Buluşması'nda müzik dinletileri gerçekleştirirken Finlandiyalı sanatçılar Aura Irene Kajaniemi ve Heta Kovanen, Kavramsız Şiir Performansı gerçekleştirecek. Şiir Buluşması'nda; şiir okumaları, müzik dinletileri, Yazılıkaya Anıtı ve Midas şehri gezisi ile Eskişehir'de yaşayan şairlerin katılımıyla gerçekleşecek Şiir Kürsüsü'nde şiir okumaları yapılacak. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerçekleştirilecek. Hidayet Karakuş ve Haydar Ergülen'in konuşmacı olacağı, 5 Mayıs saat 10.00'daki etkinliği Medine Sivri yönetecek."

KATILACAK ŞAİRLER

Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'na yurt dışından ve Türkiye'den katılacak şairler şunlar:

Bruno Cany (Fransa), Fernando Cabrita (Portekiz), Sunandan Roy Chowdhury (Hindistan) Jaime B. Rose (İspanya), Javid Mohammadi (İran), Michael Augustin (Almanya), Ruhsan İskifoğlu (Kıbrıs), Marius Chelariu (Romanya), Raise E. Marjamaki (Finlandiya), Olli-Pekka Tennila (Finlandiya), Aura Irene Kajaniemi (Finlandiya), Heta Kovanen (Finlandiya), Reetta E. Pekkanen (Finlandiya). Metin Cengiz, Haydar Ergülen, Mustafa Köz, Cafer Yıldırım, Duygu Kankaytsın, Fatmanur Türk, Fuat Çiftçi, Gizem Pınar Karaboğa, Hidayet Karakuş, İlker Şaguj, Mahmut Temizyürek, Liman Mehmetcihat, Mehmet Erte, Müesser Yeniay, Özlem Özgül Dündar, Riitta Cankoçak, Sevgi Vural, Yakup Kuyucu, Yavuz Özdem (Türkiye). Şiir Kürsüsü Şairleri: Musa Can Demiralay, Cengiz Ersöz, Emine Gürbüz, Hayri Saraç, Birtürk Özkavak, Hüseyin Sönmez ve Faruk Uğur.



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