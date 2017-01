74. Altın Küre Ödülleri’ne “La La Land" damgasını vurdu

Orhan SENCER/İSTANBUL, () - OSCAR’ın provası olarak değerlendirilen ve bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Aday olduğu 7 dalda tüm ödülleri alan "La La Land" geceye damgasını vurdu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu, dünyaca ünlü komedyen Jimmy Fallon yaptı. Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Altın Küre’de, 14’ü sinema, 11’i ise televizyon olmak üzere 25 kategoride ödüller dağıtıldı. Moonlight, drama dalında “En İyi Film” ödülünü alırken, komedi/müzikal dalında ise La La Land “En İyi Film” ödülüne layık görüldü. Drama dalında Casey Affleck “En İyi Erkek Oyuncu”, Isabelle Huppert “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanırken, komedi/müzikal kategorisinde ise “En İyi Erkek Oyuncu” Ryan Gosling, “En İyi Kadın Oyuncu” da Emma Stone seçildi. “En İyi Yönetmen” ödülünü, La La Land filmini yöneten Damien Chazelle alırken, onur ödülü olan Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü’ne Hollywood’un ünlü oyuncusu Meryl Streep layık görüldü.

74. Altın Küre Ödülleri’ni kazananlar şöyle:

En İyi Film (Drama): Moonlight

En İyi Film (Müzikal ve Komedi): La La Land

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck (Manchester By The Sea)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert (Elle)

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling (La La Land)

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone (La La Land)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Müzikal/Komedi): Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Müzikal/Komedi): Viola Davis (Fences)

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)

En İyi Senaryo: Damien Chazelle (La La Land)

En İyi Animasyon Filmi: Zootopia

En İyi Müzik: Justin Hurwitz (La La Land)

En İyi Şarkı: City of Stars - Justin Hurwitz, Pasek & Paul (La La Land)

En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)

En İyi TV Dizisi (Drama): The Crown

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Claire Foy (The Crown)

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Billy Bob Thornton (Goliath)

En İyi Tv Dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross (Black-ish)

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal/Komedi): Donald Glover (Atlanta)

En İyi TV Filmi/Mini-Dizi: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

En İyi Kadın Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

En İyi Erkek Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Tom Hiddleston (The Night Manager)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Olivia Colman (The Night Manager)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (TV Filmi/Mini-Dizi): Hugh Laurie (The Night Manager)