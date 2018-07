70 heykele "derin, deniz ve dalga" temasıyla hayat verdiler

ISD-ART Heykel ve Tasarım Atölyesi’nde çalışmalarını sürdüren 14 heykeltraşın eserlerinin yer aldığı "3D" isimli karma heykel sergisi açıldı. 70 heykeli sanatseverlerin beğenisine sunan sergi, sanat ve cemiyet dünyasını Yalıkavak’ta buluşturdu. Ünlü tenor Hakan Aysev açılışta davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Bodrum Yalıkavak'ta ISD-ART Heykel ve Tasarım Atölyesi’ne ait galeride, 14 heykeltraşın eselerinin yer aldığı “3D” isimli karma heykel sergisi dün akşam açıldı. Atölyenin sahibi Ayşın Öztürk İşeri tarafından 12 yıldır verilen kurs ve eğitimlere katılan sanatçılar, yıl içinde yaptıkları çalışmaları, Yalıkavak’taki atölyeye ait ISD-ART Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sundu. 14 sanatçının katıldığı ve 70 eserin yer aldığı sergi sanat ve cemiyet dünyasını da bir araya getirdi. Sergide bronz, camdan, çeşitli malzemeler kullanılarak kaynak ve yapılarak hazırlanan farklı boyuttaki heykeller sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Geçmiş yıllarda uluslararası birçok sergide Türkiye’yi temsil eden sanatçıların eserleri büyük ilgi gördü.

BU SENE 6'NCISI DÜZENLENİYOR

Sanatçı Ezgi Demir, “Bu sene sergimizin altıncısını düzenliyoruz. Bodrum'da yine birbirinden keyifli 14 heykel sanatçısı sergide yer aldı. Bu yıl ki sergi konseptimiz, 3D oldu ve "derin, deniz ve dalga" ile ilgili çalışmalarımızı bu konsept üzerinde yansıttık. Galeride de o yüzden özgün eserler var. Umarım Bodrum'da da sanatseverler keyifle izlerler” dedi.

TEMA:DERİN, DENİZ VE DALGA

Sergide eserleri yer alan sanatçı Evren Can ise “Heykellerimiz daha çok bronz ağırlıklı. Bunun dışında farklı malzemelerle kullanan arkadaşlarımız var. Her yıl değişik bir temayı işliyoruz. Bir yıl boyunca galeride tüm arkadaşlarımız çalışıyoruz. Heykelin her aşamasında herkes aktif bir şekilde görev alıyor. Bu yıl "derin, deniz ve dalga" teması vardı. Bu seneki çalışmalarda farklı olarak cam, bronz ve kaynak çalışmaları var. Bunun yanında sanatçılarımız, uluslararası sergilere katılmış, davet edilmiş ve bu sergilerde ödül alıp ülkemizi temsil etmiş sanatçı arkadaşlarımızın katıldığı güzel bir sergi. Bodrum'a sanatseverleri bekliyoruz. Sergimiz eylül ayı sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.

Serginin açılışında ünlü tenor Hakan Aysev sahne aldı. Aysev, seçkin opera eserleri ile Barış Manço, Neşet Ertaş, Selami Şahin, Tanju Okan gibi sevilen sanatçıların parçalarını seslendirdi. Serginin açılışına katılan davetlilerde Aysev’in seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

