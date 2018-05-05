62 ülkenin öğrencileri Esenler'deydi 

İSTANBUL, () – Esenler’de 62 ülke vatandaşı öğrenciler ülkelerini tanıttı. Esenler Belediye Başkanı Mustafa Tevfik Göksu, “Uluslararası yüzleri burada bu sokaklarda görüyor olmamız kardeş olduğumuzu hatırlamamız açısından çok önemli” dedi.

Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya Esenler’de 62 milletten öğrenci kendi kültür ve sanatlarını Esenler Meydan’da açtığı stantlarda tanıttı. Özellikle Türki Cumhuriyetler’in yer aldığı organizasyonda öğrencilerin yöresel kıyafetlerle tanıtım yapması gözden kaçmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’da öğrencileri yalnız bırakmadı.

“ESENLER MİLLİ VE YERLİ REFLEKSİ EN YÜKSEK SEMTLERDENDİR”

Törende açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu yıl 11'incisi ve genel anlamda ikinci kez Esenler’de düzenlenen bu buluşmanın hayırlı olmasını temenni ederek, “Cumhurbaşkanlığımız himayesinde gerçekleşen bu organizasyon, Esenler açısından çok farklı bir anlam ifade ediyor. Uluslararası yüzleri burada bu sokaklarda görüyor olmamız kardeş olduğumuzu hatırlamamız açısından çok önemli. Hem UDEF hem Bab-ı Aleme ve İHH’ya çok teşekkür ediyorum. Bu toprakların değerlerini bilen ve bütün insanlığın heyecanına heyecan katmış olmaları ve kardeş olduğumuzu hatırlarımıza katkı sunduğu için bu kurullar teşekkür ederim. Esenler milli ve yerli refleksi en yüksek semtlerdendir. Esenlerin güzel insanlarının, dünyanın bütün insanıyla buluşmasının mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

“BİZLER HEPİMİZ KARDEŞİZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ise dünyanın değişik ülkelerinden gelen kıymetli vatandaşların şu anda Esenler’de bulunduğunu ifade ederek, “Yıllarca Esenler insanlarının sıcaklığına ve güzelliğine şahitlik etmişliğim var. Bizler hepimiz kardeşiz. Dünya 5’ten büyüktür diye yola çıkılmış, binlerce misafir öğrencimiz var. Bugün de burada 60 ülkeden kardeşlerimiz ile beraber olacağız” açıklamasında bulundu.

Mehmet Tevfik Göksu, Ravza Kavakçı’ya konuşmasının ardından 9 padişahın divanının senfonik olarak okutulduğu bir albüm hediye etti. Ardından Göksu ve Kavakçı ülkelerin stantlarından ülkelerini tanıtan öğrencileri ziyaret etti. Özellikle Filistin standında Filistinlilere destek için yer alan bölüme Kavakçı ve Göksu imza verdi.

62 ülkenin stantlarının yer aldığı bölümde en dikkat çeken stantlardan biri ise Özbekistan’ın olduğu bölümdü. Burada çini ve hat sanatlarının ülkemiz geçmiş sanat yapıtlarıyla benzerliği dikkat çekerken, bu stantta görevli olan Özbekistanlı Abdulaziz Dusmatov ve Surayyo Khodjoeva, Özbekistan’ın kültürünü, sanatını ve ülkelerinin şehirlerini tanıtmaya çalıştıklarını ve Türkiye ile Özbekistan arasındaki bağı kurmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

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