59. Grammy Ödülleri’ne Adele damgasını vurdu

İSTANBUL/ Bu yıl 59. kez düzenlenen dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden Grammy Ödülleri sahiplerini buldu.

Los Angeles’taki Staples Center’da İngiliz komedyen James Corden’in sunuculuğunu yaptığı gecede Beyonce, Adele, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü sanatçılar sahne alırken, Metallica, Moth into Flame şarkısını Lady Gaga ile birlikte seslendirdi.



SAHNEYE HAMİLE ÇIKAN BEYONCE BÜYÜK ALKIŞ ALDI



İkiz bebek dünyaya getireceğini kısa süre önce açıklayan Beyonce, sahneye hamile çıkarken, gösterdiği performans ve muhteşem şovuyla büyük alkış aldı. Beyonce’yi, sahneye çıkmadan önce anons eden annesi, kızıyla gurur duyduğunu söyledi.



5 ÖDÜL ALAN ADELE, GECEYE DAMGASINI VURDU



Geceye ise damgasını, Yılın Kaydı, Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödülleri dahil toplam 5 ödül kazanan Adele vurdu.

59. Grammy Ödülleri’nin sahipleri şöyle:

-Yılın Kaydı-

Hello – Adele



-Yılın Albümü-

25 - Adele



-Yılın Şarkısı-

Hello – Adele Adkins & Greg Kurstin



-En İyi Yeni Sanatçı-

Chance the Rapper



-En İyi Pop Solo Performansı-

Hello – Adele



-En İyi Pop Düet / Grup Performansı-

Stressed Out – Twenty One Pilots



-En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm-

Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin – Willie Nelson



-En İyi Pop Vokal Albüm-

25 – Adele



-En İyi Dans Kaydı-

Don’t Let Me Down – The Chainsmokers ft. Daya



-En İyi Dans / Elektronik Albümü-

Skin – Flume



-En İyi Çağdaş Enstrümantal Albüm-

Culcha Vulcha – Snarky Puppy



-En İyi Rock Performansı-

Blackstar – David Bowie



-En İyi Metal Performansı-

Dystopia – Megadeth



-En İyi Rock Şarkısı-

Blackstar - David Bowie



-En İyi Rock Albümü-

Tell Me I’m Pretty – Cage The Elephant



-En İyi Alternatif Müzik Albümü-

Blackstar - David Bowie



-En İyi R&B Performansı-

Cranes in the Sky – Solange



-En İyi Geleneksel R&B Performansı-

Angel – Lalah Hathaway



-En İyi R&B Şarkısı-

Lake by the Ocean – Hod David & Musze



-En İyi Çağdaş R&B Albümü-

Lemonade – Beyonce



-En İyi R&B Albüm-

Lalah Hathaway Live - Lalah Hathaway



-En İyi Rap Performansı-

No Problem – Chance the Rapper ft. Lil Wayne & 2 Chainz



-En İyi Rap – Sung işbirliği

Hotline Bling – Drake



-En İyi Rap Şarkısı-

Hotline Bling – Aubrey Graham & Paul Jefferies



-En İyi Country Solo Performansı-

My Church – Maren Morris



-En İyi Country Düet / Grup Performansı –



-Jolene – Pentatonix ft. Dolly Parton



-En İyi Country Şarkısı-

Humble and Kind – Lori McKenna (Tim McGraw)



-En İyi Country Albüm-

A Sailor’s Guide to Earth – Sturgill Simpson



-En İyi New Age Albümü-

White Sun II – White Sun



-En İyi Caz Doğaçlama Solo-

I’m So Lonesome I Could Cry – John Scofield



-En İyi Caz Vokal Albümü-

Take Me to the Alley – Gregory Porter



-En İyi Enstrümantal Caz Albümü-

Country for Old Men – John Scofield



-En İyi Büyük Caz Topluluğu Albümü-

Presidental Suite: Eight Variations on Freedom – Ted Nash Big Band



-En İyi Latin Caz Albümü-

Tribute to Irakere: Live in Marciac – Chucho Valdes



-En İyi Gospel Performansı / Şarkısı-

God Provides – Tamela Mann



-En İyi Çağdaş Hıristiyan Müziği Performansı /Şarkısı-

Thy Will – Hillary Scott & The Scott Family



-En İyi Gospel Albümü-

Losing My Religion – Kirk Franklin



-En İyi Çağdaş Hıristiyan Albümü-

Love Remains – Hillary Scott & The Scott Family



-En İyi Gospel Topluluk Albümü-

Hymns That Are Impotant to Us - Joey + Rory



-En İyi Latin Pop Albümü-

Un Besito Mas – Jesse & Joy



-En İyi Latin Pop, Rock ya da Urban Albüm-

iLevitable – ile



-En İyi Bölgesel Meksika veya Tejano Albümü-

Un Azteca en el Artezca ol. 1 (En Vio) – Vicente Fernandez



-En İyi Geleneksel Tropikal Latin Albümü-



-Donde Estan? Jose Lugo & Guasabara Combo



-En İyi Americana Performansı-

House of Mercy – Sarah Jarosz



-En İyi Americana Şarkısı-

Kid Sister – Vince Gill (The Time Jumpers)



-En İyi Americana Albümü-

This is Where I Live – William Bell



-En İyi Bluegrass Albümü-

Coming Home – O’Connor Band ve Mark O’Connor



-En İyi Geleneksel Blues Albümü-



-Porcupine Meat – Bobby Rush



-En İyi Çağdaş Blues Albümü-

The Last Days of Oakland – Fantastic Negrito



-En İyi Folk Albümü-

Undercurrent – Sarah Jarosz



-En İyi Bölgesel Müzik Albümü-



-E Walea – Kalani Pe’a



-En İyi Reggae Albümü-

Ziggy Marley – Ziggy Marley



-En İyi Dünya Müziği Albümü-

Sing Me Home – Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble



-En İyi Çocuk Müziği Albümü-

Infinity Plus One – Secret Agent 23 Skidoo



-En İyi Spoken Word Albümü-

In Such Good Compony: Eleven Years o f laughter, Mayhem and Fun in the sandbox – Carol Burnett



-En İyi Komedi Albümü-

Talking for Clapping – Patton Oswalt



-En İyi Müzikal Tiyatro Albümü-

The Color Purple – Danielle Brooks, Cynthia Erivo & Jennifer Hudson



-Görsel Medya için En İyi Toplama Film Müziği-

Miles Ahead – Miles Davis & Various Artists



-Görsel Medya için Yapılan En İyi Soundtrack-

Star Wars: The Force Awakens – John Williams



-Görsel Medya için Yazılan En İyi Şarkı-

Can’t Stop the Feeling! – Max Martin, Shellback & Justin Timberlake



-En İyi Enstrümantal Beste-

Spoken at Midnight – Ted Nash



-Enstrümantal veya Acapellada En İyi Aranjman-

You and I – Jacob Collier



-Enstrümantal ve Vokalde En İyi Aranjman-

Flintstones - Jacob Collier



-En İyi Kayıt Paketi-

Blackstar – David Bowie



-En İyi Kutulu veya Özel Sınırlı Sayılı Müzik Paketi-

Edith Piaf 1915 – 2015



-En İyi Albüm Notları-

Sissle and Blake Sing Shuffle Along – Eubie Blake & Noble Sissle



-En İyi Tarihi Albüm-

The Cutting Edge 1965 – 1966: The Bootleg Series Vol. 12



-En İyi Tasarlanmış Albüm (Klasik olmayan)-

Blackstar



-En İyi Tasarlanmış Albüm (Klasik)-

The Ghosts of Versailles



-Yılın Yapımcısı (Klasik olmayan)-

Greg Kurstin



-Yılın Yapımcısı (Klasik)-

David Frost



-En İyi Remix Kaydı-

Tearing Me Up (RAC Remix) (Bob Moses)



-En İyi Surround Sesli Albüm-

Dutillex: Sur La Mee Accord; Les Citations; Mystere De L’Instant & Timbres, Escape, Mouvement



-En İyi Orkestra Performansı-

Shostakovich: Under Stalin’s Shadow – Symphonies Nos 5, 8 & 9 (Boston Symphony Orchestra)



-En İyi Opera Kaydı-

Corigliano: The Ghosts of Versailles (LA Opera Chorus)



-En İyi Koro Performansı-

Penderecki Conducts enderecki Volume 1 (Warsaw Philharmonic Choir)



-En İyi Küçük Topluluk-

Spektral Quartet



-En İyi Klasik Enstrümantal Solo-

Daugherty: Tales of Hemingway (Nashville Symphony)



-En İyi Müzik Videosu-

Formation – Beyonce



-En İyi Müzik Filmi-

The Beatles: Eight Days a Week The Touring Years