56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejle başladı (2)

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl ilk kez 10 bin kişilik spor salonunda açılışı gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türk sinemasının 'Sultan' unvanlı sanatçısı Türkan Şoray ile Yusuf Sezgin, Salih Güney, Ahmet Mekin, Selma Güneri, Oktay Kaynarca ve çok sayıda dizi ve film oyuncusu kırmızı halıdan geçerek törenin yapılacağı alana geldi. Birbirinden şık giyinen sanatçılar, kırmızı halıda göz doldurdu.

BAKAN ERSOY'DAN NİCE 50'LİLİ YILLAR DİLEĞİ

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin hem Antalya hem de Türkiye sineması için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Festivali daha nice 50'li yıllara taşımanın gayreti içinde olduklarını da ifade eden Ersoy, "Bu yıl 56'ncısı düzenleniyor, inşallah nice 50'li yıllara nasip olsun istiyoruz. Hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz" dedi.

Bu yıl onur ödülü alacak isimlerden biri olan sanatçı Ahmet Mekin de Antalya'nın Türk sineması için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, sinemaya verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Altın Portakal'ın tekrar özüne döndüğünün altını çizen Mekin, kendisini onur ödülünü layık görenlere teşekkür etti.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj bölümünün jüri üyesi Şebnem Bozoklu, jüri üyesi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ulusal yarışmanın geri döndüğü için ayrı bir sevinç yaşadıklarını da vurgulayan Bozoklu, "Muhteşem yeniliklerle geldi. Cahide Sonku Ödülü kadın bir çalışana verilecek. Oyuncu olup olmaması önemli değil. Filmin her hangi bir yerinde çalışmış olabilir. Festival bütün dünyada geldi 20X20-50X50 diye bir oluşum var. Antalya bu taahhütnameyi imzaladı. 2020 yılına kadar sinema sektöründe yüzde 50/50 cinsiyet eşitliği hedefleniyor. Sinema sektöründe çalışanların yüzde 96'sı erkek. Umarım 2020 yılına kadar bu eşitliği sağlamış olacağız" dedi.

Oyuncu Oktay Kaynarca da festivalin Antalya ile çok iyi bütünleştiğini dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kırmızı halıdan geçerek halkı ve sanatçıları selamladı. Seçim öncesinde verdikleri sözü tuttuklarını kaydeden Böcek, "Antalya'mız ve ülkemiz, sinemaseverler ve sanatçılarımız için çok özel bir gün. Seçim öncesi söylemiştik, Altınportakal Film Festivali'ni özüne döndüreceğiz diye. 56'ncı Altınportakal Film Festivali'ni bugün start verdik. Kortejde sanatçılarımızla vatandaşlarımızı birlikte görmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.