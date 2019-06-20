46’ncı 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' başladı

MERSİN’in Silifke ilçesinde, bu yıl 46’ncısı düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' törenle başladı.Mersin'de, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler kapsamında, Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kaymakam Şevket Cinbir, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, oda başkanları, STK temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar, stadyumdan Anıt Meydanı’na kadar kortej eşliğinde yürüdü. Yol boyunca alkışlarla desteklenen kortejde İzmir Marşı söylendi.Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Türkiye’de 46 yıldır aralıksız kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nin diğer festivallerden farkı, ülke içerisinde kutlanan 3’üncü büyük festival olmasıdır. Bu yıl kutlamayı hedeflediğimiz festival etkinliklerimiz arasında masa tenisi, satranç ve futbol turnuvaları, amatör ses yarışması, sanatçı konserleri, batırık ve yoğurt yarışması yer almaktadır" dedi.Kaymakam Şevket Cinbir ise daha önceki organizasyonlara katkı sunanlara teşekkür ederek festivalin hayırlı olmasını diledi.Protokol üyeleri konuşmaların ardından 3 pare top atışı eşliğinde festivalin açılış kurdelesini kesti. Törende dans gruplarının gösterisi de büyük beğeni topladı. Festival 23 Haziran'da sona erecek.

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