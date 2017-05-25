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45 bin lise öğrencisi İstanbul’u yeniden keşfetti

İSTANBUL () -  BAĞCILAR Belediyesi'nin, “Tanı, Yaşa, Sev” sloganıyla hayata geçirdiği ‘İstanbul Yolcusu Kalmasın Projesi’nden bugüne kadar toplam 45 bin lise öğrencisi faydalandı. Öğrenciler, Her gün saat 08:30’ da uzman rehberler...

45 bin lise öğrencisi İstanbul’u yeniden keşfetti

İSTANBUL () -  BAĞCILAR Belediyesi'nin, “Tanı, Yaşa, Sev” sloganıyla hayata geçirdiği ‘İstanbul Yolcusu Kalmasın Projesi’nden bugüne kadar toplam 45 bin lise öğrencisi faydalandı. Öğrenciler, Her gün saat 08:30’ da uzman rehberler eşliğinde yola çıkarak İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Mekan olarak Sultanahmet, Ayasofya ve Sultanahmet Camii ziyaretlerinin ardından, hipodrom, Alman Çeşmesi ve Sultanahmet Meydanı’nı görme imkanı bulan öğrenciler,Gülhane Parkı’nada yürüyerek,İslam Bilimleri Müzesi’nde sergilenen Müslüman bilim adamları, denizciler ve kâşiflerin yüzyıllar önce ortaya koydukları eserleri yakından görme ve tanıma şansını da yakaladı.

TEKNEYLE BOĞAZ TURU

Gülhane Parkı’ndan Kabataş İskelesine geçen öğrenciler, teknede fasıl eşliğinde boğaz turu yaparak temiz hava aldılar. Sahildeki tarihi yalı, bahçe, park, saray ve konutlarını tanıdılar. 16:30’da tamamlanan gezi sonrası öğrenciler okullarına bırakıldı.

“HERKES YAŞADIĞI ŞEHRİ ÇOK İYİ TANIMALI”

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarıylada öne çıktığını, öğrencilerin şehri iyi tanıması ve bilgi sahibi olması amacıyla İstanbul Yolcusu Kalmasın Projesi’ni hizmete sunduklarını belirtti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İstanbul binlerce yıllık bir zenginliğe sahip. Öğrencilerimizin tarih bilinci kazanması amacıyla düzenlediğimiz gezi programından bu yıl da 6 bin 500 öğrencimiz faydalandı. Müzeleri, sarayları ve selatin camileri ziyaret ettiler. Tarihi şahsiyetlerle ilgili bilgi sahibi oldular. Böyle örnek projelerimizi hizmete sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Programda hafta içi her gün 180 öğrenci, 4 uzman rehber eşliğinde kentin önemli yerlerini ziyaret ediyor.

(FOTOĞRAF)

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